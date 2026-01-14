Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onrust in de wereld zorgt bij Nederlanders voor vakantiekriebels: ‘Nu kan het nog’

Veel Nederlanders staan te trappelen om weer op vakantie te gaan, maar niet om de reden die je misschien zou denken. Het is namelijk niet het koude weer dat voor vakantiekriebels zorgt, maar de onrust in de wereld, zo blijkt uit de ANWB Vakantiemonitor. Mensen willen genieten ‘zolang het nog kan’.

Met alle oorlogen en dreigingen die momenteel spelen én de toenemende rust over noodsituaties zoals stroomuitval of overstromingen, hebben veel mensen de behoefte om even bij te komen op een andere plek. Van de ruim 2000 Nederlanders die zijn ondervraagd voor de Vakantiemonitor, geeft bijna de helft aan dat ze door alle onrust snakken naar een vakantie. „Mensen willen rust, even in hun eigen bubbel zijn met familie en vrienden”, aldus Sanne Over van de ANWB.

Klein deel blijft thuis

Maar liefst 85 procent van de Nederlanders wil dit jaar graag op vakantie. De mensen die thuisblijven, doen dat vaak om financiële redenen. Voor slechts een kleine minderheid, nog geen 8 procent, is de onrust in de wereld juist een reden om niet op vakantie te gaan. Het merendeel wil juist wél gaan en boekt ook meteen vroeg zodat ze alvast iets leuks hebben om naar uit te kijken.

Onrust in wereld speelt grote rol

„Ik heb meer behoefte aan afleiding en ontspanning, soort van: nu het nog kan”, zo verklaart één van de deelnemers aan het onderzoek. „Omdat er veel onrust is in de wereld en je nooit weet wat er in de toekomst gebeurt.” Een andere ondervraagde geeft aan behoefte te hebben aan afleiding. „Even geen stress en zien dat er ook heel veel mooie dingen in de wereld zijn die niets met politiek te maken hebben.”

Gemiddeld gaan Nederlanders dit jaar 23,5 dagen weg. Hierbij is Europa favoriet. De meest gekozen landen zijn Nederland (39 procent), Spanje (31 procent), Duitsland (28 procent), Frankrijk (26 procent) en Italië (22 procent). Amerika is dit jaar minder in trek. Vooral Azië wint terrein, met bijna 14 procent van de mensen die landen als Thailand, Japan, Indonesië en Vietnam overweegt. Deze bestemmingen zijn vooral populair bij jongeren tot 29 jaar.

De 10 plekken die je in 2026 écht wil bezoeken (en Nederland staat op de lijst).

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties