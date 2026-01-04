Deel dit artikel: Share App Mail Pin

KLM en TUI halen reizigers Antillen met extra vluchten op

KLM en TUI voeren extra vluchten uit om gestrande reizigers van de Antillen op te halen, hebben de maatschappijen zondagmiddag laten weten. Zaterdag konden meerdere vluchten naar de Caribische eilanden niet doorgaan door de ontwikkelingen in Venezuela. Inmiddels zijn de reguliere vluchten hervat. De extra vluchten zijn bedoeld voor de duizenden reizigers die zaterdag niet konden worden meegenomen.

De eerste repatriëringsvlucht van TUI fly vertrekt later zondagmiddag al vanuit Amsterdam. Deze vlucht biedt volgens een woordvoerster ook plaats aan inwoners van Curaçao van de eerder geschrapte TUI fly-vlucht, die momenteel in Nederland verblijven en hier gestrand zijn. „Vanwege het tijdsverschil en de verplichte rusttijden voor de bemanning keert het vliegtuig op 5 januari terug naar Nederland, via Bonaire.”

Deze vlucht zal nog niet voldoende zijn om iedereen mee te nemen. „Aangezien er meerdere vliegtuigen nodig zijn om alle getroffen passagiers te repatriëren, worden er met spoed meer repatriëringsvluchten geregeld. Alle getroffen reizigers worden per sms op de hoogte gebracht zodra er een bevestigde vluchttoewijzing beschikbaar is”, verzekert de TUI-woordvoerster.

KLM voert maandag een extra vlucht uit van Schiphol naar Curaçao. Dat toestel, met een capaciteit van 380 passagiers, keert dinsdag terug van Curaçao naar Nederland. Ook probeert de maatschappij reizigers zo snel mogelijk om te boeken op andere vluchten met beschikbare ruimte. „Zo verwachten we alle reizigers binnen enkele dagen naar hun bestemming te kunnen brengen”, aldus KLM.

ANP

Vorige Volgende

Reacties