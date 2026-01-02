Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit kost een vakantie op Disney’s nieuwe cruiseschip

De Disney Destiny is het gloednieuwe schip van Disney Cruise Line. Het is gebouwd in Duitsland, in Eemshaven (Groningen) te water gelaten en daarna in slechts twee weken naar Florida gevaren. Daar ligt het schip nu als zevende in de vloot van Disney Cruise Line. Vanaf Fort Lauderdale vaart hij onder andere naar Castaway Cay, het privé-eiland van Disney in de Bahama’s. Metro stapte als een van de eersten aan boord op het gloednieuwe cruiseschip met helden-en-schurken-thema.

Disney is de grootste entertainmentmachine van de wereld en dat voel je op het schip aan alles. Zodra je binnenstapt, ben je in een compleet andere wereld. Je wordt verwelkomd met een warm onthaal door de crew, waarbij je naam wordt omgeroepen en medewerkers aan weerszijden met een grote glimlach voor je applaudisseren.

Disney Destiny, een varend dorp

Met een lengte van 341 meter en plek voor zo’n 4000 passagiers voelt de Disney Destiny als een zeer gemoedelijk varend dorp. In drie dagen tijd is het bijna onmogelijk om alles te zien. Aan boord vind je tien zwembaden, meerdere glijbanen, een theater met Broadway-waardige Disneymusicals, twee bioscopen, kidsclubs voor alle leeftijden, een sportschool, restaurants, food markets, winkels en nog veel meer. Het ontbreekt werkelijk aan niets. Ben je benieuwd wat een vakantie op een Disney Destiny kost? Dat zie je in de video hierboven.

