Goed leven voor weinig: de vijf goedkoopste landen voor Nederlanders om in 2026 in te wonen

Steeds meer Nederlanders kijken naar het buitenland voor een comfortabel én betaalbaar leven. Vooral in Azië kun je met een bescheiden budget ver komen, zonder in te leveren op comfort of levensstijl.

Dit zijn volgens Intentional Living de vijf landen waar je in 2026 het meeste waar voor je geld krijgt.

Goedkoopste landen om in te wonen

1. Sri Lanka; land met lage kosten en een hoge levenskwaliteit

Sri Lanka geldt als het goedkoopste land van de lijst. Voor 1000 tot 2000 dollar (ongeveer 851 tot 1703 euro) per maand kun je hier een luxe levensstijl hebben. Huurprijzen zijn laag, lokale markten spotgoedkoop en vervoer bijna gratis.

Voorzieningen zoals massages, kappers en huishoudelijke hulp kosten slechts een paar euro. De gezondheidszorg in de grotere steden is prima en het land kent eenvoudige visumregels, vooral voor gepensioneerden. Wie lokaal winkelt en leeft, haalt hier het maximale uit zijn budget.

2. Vietnam; verrassend goedkoop in de stad

Vietnam is een van de goedkoopste landen in Azië. In steden als Hanoi, Hoi An of Nha Trang is een comfortabel leven mogelijk vanaf 1000 tot 1200 dollar (ongeveer 851 tot 1021 euro) per maand.

Huurprijzen zijn laag, openbaar vervoer kost bijna niks en eten bij tentjes op straat is veilig, vers en goedkoop. Medische zorg is betaalbaar: een tandartsbezoek kost vaak een fractie van de prijs in Nederland. De belangrijkste extra kosten zijn visa, omdat je het land regelmatig moet verlaten om een nieuw visum aan te vragen.

3. Thailand; land waar je veel waar voor je geld krijgt

Thailand combineert betaalbaarheid met hoge levenskwaliteit. Buiten Bangkok kun je al een comfortabel leven leiden vanaf 1700 tot 2000 dollar (ongeveer 1447 tot 1703 euro) per maand. Steden als Chiang Mai en kustplaatsen zoals Hua Hin bieden veel voorzieningen voor weinig geld.

Lokale markten maken boodschappen goedkoop, uit eten gaan is betaalbaar en de gezondheidszorg is goed én betaalbaar. Alcohol en geïmporteerde producten zijn wel prijzig, door belastingen.

4. Bali (Indonesië); tropisch leven voor een klein budget

Bali blijft populair onder expats en gepensioneerden. Een comfortabel leven is mogelijk voor 1500 tot 2500 dollar (ongeveer 1277 tot 2129 euro) per maand, in minder toeristische gebieden soms zelfs voor minder.

Een villa met zwembad en huishoudelijke hulp is vaak betaalbaar. Eten in lokale warungs kost bijna niks, vervoer is goedkoop en massages of sportactiviteiten kosten vaak maar een paar euro. Wel stijgen de prijzen in het hoogseizoen, vooral in het zuiden van het eiland.

5. Maleisië; een modern land en betaalbaar eten

Maleisië staat bekend als een van de meest stabiele en goedkope bestemmingen voor expats. Op het eiland Penang kan een maandbudget van ongeveer 2500 dollar (2129 euro) al een comfortabel leven opleveren. Huurprijzen variëren: een modern appartement met zwembad en beveiliging kost vaak 450 tot 850 dollar (ongeveer 383 tot 723 euro) per maand.

Verdere kosten zijn laag: elektriciteit en water kosten samen minder dan 60 dollar (ongeveer 51 euro), internet is snel en betaalbaar. Lokale producten en maaltijden zijn erg goedkoop, een warme maaltijd koop je voor nog geen twee dollar, terwijl geïmporteerde producten prijziger zijn. Wie lokaal eet en winkelt, leeft hier goedkoop én comfortabel.

