Vakantiedagen 2026 slim inplannen: zo krijg je meer vakantie met minder verlofdagen

Het nieuwe jaar staat voor de deur en dat betekent dat je weer volop kunt fantaseren over heerlijke zonvakanties en leuke stedentripjes. Nu is het natuurlijk fijn als je zo min mogelijk van je vakantiedagen hoeft op te maken, terwijl je wel lang vrij bent. Dat kan gelukkig, dankzij een handig trucje. Je kunt maar liefst 52 dagen vrij zijn, met slechts 26 opgenomen vakantiedagen. Hoe? Dat legt Metro je hier uit.

Ook komend jaar heb je wettelijk gezien recht op 20 vakantiedagen, maar veel werkgevers verhogen dat naar minimaal 25 dagen. Door je vakantie(s) slim te plannen, kun je het maximale halen uit je vrije dagen.

Neem deze vakantiedagen op in 2026

2026 heeft namelijk een aantal feestdagen die gunstig vallen, waardoor je met de juiste planning extra lang vrij kunt zijn, zonder dat het je veel extra vakantiedagen kost. Hiervoor moet je op de volgende dagen vrij vragen:

7 t/m 10 april: als je vier dagen vrij neemt direct na Pasen, ben je negen dagen achter elkaar vrij. Ideaal om een weekje zon te boeken!

28 april t/m 1 mei: Koningsdag valt in 2026 op maandag 27 april, dus die maandag hoef je niet vrij te vragen. Als jij 28 april t/m 1 mei vrij vraagt, heb je 9 vrije dagen.

15 t/m 29 mei: Hemelvaart en Pinksterren vallen altijd doordeweeks, waardoor je met 10 vakantiedagen maar liefst 18 dagen achter elkaar vrij kunt zijn. Als je nog langer weg wil gaan, kun je ook nog de dagen voor Hemelvaart eraan vastplakken. Dan kun je zelfs 23 dagen achter elkaar vrij zijn, terwijl je er slechts 13 opneemt.

21 t/m 31 december: als je rond Kerst en Oud & Nieuw 8 dagen vrij vraagt, kun je 16 dagen achter elkaar vrij zijn.

Overzicht feestdagen 2026

Hierbij nog even een overzichtje van alle feestdagen in 2026:

Nieuwjaarsdag: donderdag 1 januari 2026

Goede Vrijdag: vrijdag 3 april 2026

Pasen (eerste en tweede paasdag): zondag 5 april en maandag 6 april 2026

Koningsdag: maandag 27 april 2026

Bevrijdingsdag: dinsdag 5 mei 2026

Hemelvaartsdag: donderdag 14 mei 2026

Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag): zondag 24 mei en maandag 25 mei 2026

Kerstmis: vrijdag 25 december en zaterdag 26 december 2026

