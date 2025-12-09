Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nieuw reisadvies voor grensregio Thailand en Cambodja: ‘Ga er niet heen, wat je situatie ook is’

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een rood reisadvies gegeven voor het grensgebied van Thailand en Cambodja. „Wat uw situatie ook is: reis er niet heen. Het is er te gevaarlijk.”

Het reisadvies geldt voor stroken van 20 kilometer vanaf de grens beide kanten op. In dat gebied wordt sinds maandag weer gevochten. In juli kostten gevechten al meer dan veertig mensen het leven, waarna een staakt-het-vuren werd gesloten dat nu onder druk staat.

„De situatie ter plekke is gevaarlijk en onvoorspelbaar”, meldt het ministerie. De grens tussen Thailand en Cambodja is gesloten voor buitenlanders. Nederlanders in beide landen krijgen van het ministerie het advies om in het grensgebied op de wegen en paden te blijven omdat er elders landmijnen kunnen liggen. Ook geldt dat zij altijd aanwijzingen van de lokale autoriteiten moeten opvolgen.

ANP

