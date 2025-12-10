Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De 10 plekken die je in 2026 écht wil bezoeken (en Nederland staat op de lijst)

Het nieuwe jaar staat weer voor de deur en dat betekent ook tijd voor nieuwe reizen naar nieuwe plekken. Van historische steden tot spectaculaire natuur: 2026 biedt volop reisavonturen. Maar waar kun je nu het beste heen?

De Amerikaanse krant The Wall Street Journal verzamelde tien plekken waar je bijzondere dingen kunt beleven, van sport en cultuur tot natuurwonderen en astronomische gebeurtenissen.

Deze plekken wil je bezoeken in 2026

1. Philadelphia, VS

Volgens de krant is het Amerikaanse Philadelphia volgend jaar de plek om naartoe te gaan. Deze plek in Amerika staat in 2026 in het teken van sport en geschiedenis. Naast de FIFA World Cup en March Madness kun je hier 250 jaar Amerikaanse geschiedenis ervaren.

Bezoek het Museum of the American Revolution en het National Constitution Center met nieuwe tentoonstellingen. Sportliefhebbers kunnen het spektakel meebeleven bij legendarische bars, of de energie van de stad proeven tijdens een lokale wedstrijd.

2. Baskenland, Spanje

Baskenland is deze zomer de plek voor een totale zonsverduistering. Maar er is meer (ook al is een totale zonsverduistering alleen al heel bijzonder). Wandel bijvoorbeeld over de stranden van San Sebastián, ontdek het Frank Gehry-ontwerp van het Guggenheim in Bilbao, of verken de middeleeuwse straatjes van Vitoria-Gasteiz. De combinatie van natuur, cultuur en een uniek astronomisch fenomeen maakt het bijzonder.

3. Okavango Delta, Botswana

De delta barst uit zijn voegen na overvloedige regenval in 2025. Dikke antilopen verzamelen zich op de graslanden, terwijl roofdieren de eilandjes als jachtterrein gebruiken. Met traditionele mokoro-boottochten ontdek je de delta vanaf het water en spot je wildlife in een bijna onaangetast landschap.



4. Yunnan, China

Yunnan biedt bergen, traditionele dorpen en een rijke natuur. Wandel over oude paden door theevelden en dorpjes waar eeuwenoude tradities leven. Fiets of wandel langs afgelegen valleien en spot unieke flora en fauna in een van China’s meest diverse regio’s.



5. Guadalupe Valley, Mexico

De vallei combineert prachtige landschappen met wijngaarden en natuur. Wandel of fiets tussen de wijnranken, ontdek de regio per kajak of maak een rit door de heuvels. Lokale markten en ambachtelijke wijngaarden laten zien hoe cultuur en natuur op deze plek samenkomen.

6. Lucknow, India

Lucknow staat in 2026 in het teken van gastronomie en cultuur. Wandel door historische foodcorridors, ontdek de architectuur van de Chota Imambara en Hazratganj, of verken de nieuwe Food Valley. Voor natuurliefhebbers opent op deze plek India’s eerste night-safari in het Kukrail Reserve Forest.



7. Tulsa, VS

Tulsa viert 100 jaar Route 66. Rij of fiets een deel van de beroemde weg, bewonder retrowinkels en sculpturen in de Meadow Gold District en bezoek musea zoals het Bob Dylan Center. De stad combineert geschiedenis, kunst en nostalgie op een unieke manier.



Goedkoop wonen in het buitenland Maar waarom reizen, als je ook in het buitenland kunt wonen? Steeds meer Nederlanders kijken naar het buitenland voor een plek om comfortabel én betaalbaar te leven. Vooral in Azië kun je met een bescheiden budget ver komen, zonder in te leveren op comfort of levensstijl. Metro schreef vorige week nog een artikel over de vijf landen waar je in 2026 het meeste waar voor je geld krijgt.

8. Rotterdam, Nederland

Ja, ook ons eigen land is meegenomen in de top 10 van de Amerikaanse krant. Rotterdam staat namelijk op plek 8 als het gaat om plekken die onmisbaar zijn om te bezoeken volgend jaar. Volgens The Wall Street Journal is Rotterdam een proeftuin voor architectuur en kunst.

Wandel langs de vernieuwde havengebieden, ontdek Fenix en het Nederlands Fotomuseum of volg een audiotour door de Tramhuis-wijk. De stad combineert moderne architectuur met creatieve culturele initiatieven. Misschien dus tijd voor een citytrip in eigen land?

9. Centraal Australië

Het hart van Australië is een uitgestrekt woestijnlandschap vol rode rotsen en unieke natuur. Maak een treinreis met de Ghan, stap uit bij Uluru of Kata Tjuta voor wandelingen, helikoptervluchten en onvergetelijke zonsondergangen.



10. Andean Chocó, Ecuador

Het Andean Chocó, net buiten Quito, is een dichtbegroeid nevelwoud vol zeldzame vogels en dieren. Wandel door het regenwoud, volg een canopypad of spot kolibries en condors bij het Mashpi Nature Reserve. Een van de weinige plekken ter wereld waar de biodiversiteit zo geconcentreerd is.



