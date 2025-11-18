Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gaat de pakketreis verdwijnen? Strenge EU-regels gooien mogelijk roet in het eten

Voor sommige mensen is het een verademing: alles rondom je vakantie in één keer boeken. Maar volgens Frank Radstake van reiskoepel ANVR staat de pakketreis op de tocht, door nieuwe Europese regelgeving.

Dat schrijft De Telegraaf. Bij een pakketreis worden een vlucht, hotel en soms een auto gecombineerd.

Dreigt de pakketreis te verdwijnen?

Reisbureaus en touroperators in Nederland verkopen jaarlijks zo’n 2 miljoen pakketreizen. De Europese Unie is van plan om de regelgeving aan te scherpen. Zij willen dat klanten geen vooruitbetaling meer hoeven te doen. Hiermee willen zij de consument beschermen. Maar volgens Radstake is het dan „niet meer te doen” om reizen aan te bieden, omdat aanbieders wel vooraf hotels en vliegtuigstoelen moeten inkopen.



„Er wordt extra regelgeving op bestaande gegooid, waarmee het doel van een betaalbare vakantie voor velen ondergeschikt wordt gemaakt aan een aantal probleemgevallen. Dit is het kind met het badwater weggooien”, zegt Radstake tegen de krant. Stel dat de pakketreis verdwijnt, dan maakt dat plaats voor losse boekingen voor vlucht, hotel en auto. Vaak is dat volgens Radstake duurder.

Meer zorgen voor de reisbranche

De reisbranche heeft nog meer zorgen. Zo lijden zij onder het feit dat reizigers later boeken, omdat zij het eerst het weerbericht op de bestemming willen afwachten. Niet alleen omdat een zonnetje op vakantie welkom is, maar ook om extreem weer te vermijden. In de zomer zagen reisbureaus nog een recordaantal last minute boekingen. Ook inflatie is een zorg voor de branche. Traditionele vakantielanden als Spanje en Griekenland zijn duurder geworden.

Reizigers vertrekken steeds vaker vanaf buitenlandse luchthavens, omdat het daar goedkoper is. Uit cijfers van KLM bleek al dat het aandeel Nederlandse reizigers dat sinds 2019 vanuit Düsseldorf vliegt met 41 procent is gestegen, en dat Brussel 20 procent meer Nederlandse passagiers trok.

Daarnaast wordt de introductie van de ‘verre vliegtaks’ gevreesd. In 2027 worden langeafstandsvluchten veel duurder. De vliegbelasting op deze vluchten gaat dan naar verwachting fors omhoog. Voor verre vluchten betekent dit een stijging van 50 tot 70 euro per ticket of zelfs meer. De ANVR sprak zich eerder uit tegen deze plannen.

Volgend jaar wordt vliegen al duurder. De vliegbelasting gaat met 2,9 procent omhoog tot 30,25 euro, berekende ANVR. De vliegbelasting wordt ieder jaar aangepast aan de prijsontwikkeling volgens een vaste formule. Nederland is Europees koploper als het gaat om de vliegtaks. Naast de vliegtuigbelasting is er ook een wereldwijde heffing in de maak, die er ook voor zorgt dat je vliegticket in een klap een stuk duurder wordt.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties