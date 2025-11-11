Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederlanders boeken nu al zomervakantie, is dat eigenlijk wel voordelig?

De koffers waren in september nog maar net uitgepakt, maar Nederlanders waren toch al bezig met de zomervakantie voor volgend jaar. Het aantal vroegboekingen ligt ruim 30 procent hoger dan vorig jaar.

September geldt traditioneel als de maand van lastminutes voor de herfstvakantie, maar nu blijkt uit cijfers van online reisbureau VakantieDiscounter dat Nederlanders in diezelfde periode ook vooruitkijken naar de zomer.

Nederlanders boeken nu al hun zomervakantie

De boekingsdata wijzen uit dat het aantal vroegboekingen voor zomer 2026 tussen augustus en eind oktober ruim 30 procent hoger ligt dan in dezelfde maanden vorig jaar. Het moment waarop Nederlanders hun vakantie plannen, schuift dus steeds verder naar voren. Vroeger lag de ‘boekingspiek’ in januari, nu beweegt het meer richting het najaar.

Het aandeel families met kinderen blijft ongeveer gelijk aan vorig jaar, dus het vroegboekgedrag wordt niet alleen door gezinnen gedreven. De groei komt vooral van stellen en vriendengroepen.

Daarnaast ziet het reisbureau dat het aandeel last minute boekingen licht afneemt. Spontaan boeken blijft populair, maar het aandeel bewuste planners groeit. In de zomer zagen reisbureaus nog een recordaantal last minute boekingen. De ontwikkelingen hadden volgens reisbrancheorganisatie ANVR deels te maken met het prijsniveau. De prijzen stegen de afgelopen jaren rap, waardoor Nederlanders langer wachtten met het vastleggen van een vakantie.

🏖️ Hier willen Nederlanders heen in 2026 Ook reisorganisatie Riksja Travel ziet een toename in het aantal vroegboekingen. Steeds meer Nederlanders kiezen voor een zomervakantie waarbij avontuur, natuur en lokale cultuur centraal staan. Meest in trek zijn Spanje en Peru, gevolgd door Noorwegen, Australië, China en Marokko. De klassieke strandvakantie lijkt hierdoor langzaam terrein te verliezen.

Is vroeg boeken voordelig?

„Zekerheid is belangrijker geworden”, verklaart Laura Vlaanderen van het online reisbureau de toename van het aantal vroegboekingen. „Reizigers willen vroeg hun favoriete hotel of vertrekdatum vastleggen, zeker in het hoogseizoen. De gemiddelde reissom per persoon blijft stabiel, maar mensen kiezen bewuster. Door vroeg te boeken profiteren ze van betere beschikbaarheid en meer keuze, zonder dat ze meer hoeven te betalen.”

Hanita van der Meer van ANVR bevestigde eerder aan Radar dat vroeg boeken inderdaad doorgaans voordelig is. Naast een vroegboekkorting geven veel reisorganisaties bovendien extra voordelen bij vroeg boeken, zoals gratis omboeken, kinderkortingen of kosteloze annulering.

Maar te vroeg boeken is ook weer niet voordelig. Sommige tools, zoals Skyscanner of Google Flights, hebben een prijsalarm. Dalen de prijzen op de vlucht die jij zoekt? Dan krijg je een melding. Reisblog Reisjunk pleit voor het boeken van je ticket zo’n vier à zes maanden voorafgaand aan je reis.

Het liefst haal je alles uit je vakantie en kom je zo ontspannen mogelijk thuis. Hoe doe je dat het beste?

Reacties