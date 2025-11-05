Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Groot deel Nederlanders wil in het buitenland werken: dit kost het gemiddeld per stad

Speel jij wel eens met het idee van wonen en werken in het buitenland? Dan ben je niet de enige. Veel Nederlanders dromen van een leven in een ander land, maar wat kost dat nou eigenlijk?

Hoewel het enthousiasme over leven in het buitenland iets afneemt onder Nederlanders, ziet twee derde zichzelf wel voor een langere tijd in het buitenland wonen en werken. Vooral jongeren tussen de 18 en 30 jaar blijven enthousiast, al daalt ook daar de animo licht. Dat blijkt uit onderzoek van neobank bunq, dat ook onderzocht wat het gemiddeld kost om in Europese hoofdsteden te leven en te werken.

Londen aan kop, Amsterdam tweede

Voor wie over de grens aan de slag wil, is het prijskaartje flink verschillend per stad. De hoogste maandelijkse kosten worden gevonden in Londen, met gemiddeld 3216 euro per maand aan huur, vervoer, boodschappen en vaste lasten. Amsterdam volgt met 2679 euro, net voor Dublin, met een bedrag van 2632 euro.

Opvallend: van deze drie steden werd alleen het leven in Amsterdam duurder dan vorig jaar, met een stijging van vijf procent. Daarmee blijft de hoofdstad één van de duurste plekken in Europa voor expats en digital nomads.

Metro schreef eerder al dat Nederlanders vanwege het woningtekort steeds vaker een leven in het buitenland overwegen.

Leven op de Balkan een stuk goedkoper

Wie het met een kleiner budget moet doen, vindt meer betaalbare opties in Oost-Europa. Boekarest blijft de goedkoopste hoofdstad met gemiddelde maandlasten van 877 euro, gevolgd door Sofia met 1014 euro en Boedapest met 1027 euro. Ook in Athene en Zagreb kunnen digital nomads nog relatief goedkoop terecht.

Gemiddeld stegen de kosten in Europa met vier procent ten opzichte van vorig jaar. Vooral in Sofia en Rome werd het leven flink duurder, door stijgende huurprijzen en duurdere boodschappen. In steden als Berlijn, Madrid en Athene daalden de maandelijkse kosten juist licht.

Minder Nederlanders over de grens

Hoewel het aantal Nederlanders dat droomt van een leven in het buitenland nog altijd groot is, lijkt de realiteit van stijgende kosten en woningtekorten mensen wat terughoudender te maken. Jongeren blijven de meest reislustige groep, maar ook daar daalt het percentage licht van 80 naar 78 procent.

bunq onderzocht voor zijn rapport de gemiddelde kosten voor huur, werkplekken, nutsvoorzieningen en vervoer in 28 Europese hoofdsteden. De data zijn afkomstig uit diverse bronnen, waaronder Numbeo en vervoersbedrijven in de betreffende landen.

