Dit zijn de mooiste reisbestemmingen voor 2026
Nog geen vakantieplannen? De reisexperts van National Geographic stelden een lijst op van de mooiste reisbestemmingen voor 2026, met zowel plekken binnen als buiten Europa.
Nederlanders zijn nu al bezig met de zomervakantie voor volgend jaar. Het aantal vroegboekingen ligt ruim 30 procent hoger dan vorig jaar. Steeds meer Nederlanders kiezen voor een zomervakantie waarbij avontuur, natuur en lokale cultuur centraal staan.
Mooiste reisbestemmingen
Voor het nummer één op het lijstje hoef je niet ver te reizen: de Dolomieten en Milaan. Dat is niet zomaar. In februari en maart zijn de Olympische en Paralympische Winterspelen in Milaan en Cortina d’Ampezzo. De meeste wedstrijden zijn in de Dolomieten, die bekendstaan om hun „hoge ruige kammen en scherpe pieken”. „Het uitzicht vanuit de skiliften is dan ook fenomenaal, net als tijdens de afdalingen.”
De nummer twee op de prestigieuze lijst is Quebec, Canada. De experts tippen om Nibiischii Park te bezoeken, een nieuw nationaal wildpark. Daar heb je uitzicht op ongerepte meren en omringende dennenbossen en logeer je in een blokhut of in een drijvend chalet met sauna. Vergeet ook Montréal niet, zegt het blad. „De stad heeft een paar mooie initiatieven met inheemse kunst.”
Fiji, Medellín en Baskenland
Door naar de nummer drie: Fiji. „Er is geen mooier symbool voor de pracht van de Grote Oceaan dan Fiji”, schrijven de reisexperts. De eilanden worden omringd door „indrukwekkende koraalriffen en de groene bergpieken en watervallen zijn een paradijs voor wandelaars”.
Nummer vier is Medellín in Colombia, dat in de jaren 80 en 90 nog geplaagd werd door geweld en onrust. Maar de stad heeft een grote metamorfose ondergaan. „Inmiddels is het een van Colombia’s levendigste en veelzijdigste bestemmingen voor kunstliefhebbers.” De top vijf wordt besloten met Baskenland in Spanje. Dat is een van de weinige gebieden op het vasteland waar je de volledige zonsverduistering in volle glorie kunt zien. Dat gebeurt op op 12 augustus 2026. Voor het schouwspel ga je naar Bilbao en Vitoria-Gasteiz, die bovendien beroemd zijn om hun architectuur en keuken.
Helemaal dichtbij huis is de nummer negen: Hull in Engeland, een „ondergewaardeerde Noord-Engelse stad”, waar je in 2026 800 jaar aan zeevaartgeschiedenis kunt ontdekken.
Dit is de top 25:
- Dolomieten en Milaan, Italië
- Québec, Canada
- Fiji
- Medellïn, Colombia
- Baskenland, Spanje
- Manilla, Filipijnen
- Costa Chica, Mexico
- Pittsburgh, Verenigde Staten
- Bejing, China
- Hull, Engeland
- Zwarte Zee, Turkije
- Xiva, Oezbekistan
- Yamagata, Japan
- Guimarães, Portugal
- Oulu, Finland
- Nationaal Park Akagera, Rwanda
- Dominica
- Badlands National Park, Verenigde Staten
- Rabat, Marokko
- Uluru-Kata Tjuta National Park, Australië
- Route 66, Verenigde Staten
- Rio de Janeiro, Brazilië
- Zuid-Korea
- Maui, Hawaï, Verenigde Staten
- Vancouver, Canada
Het liefst haal je alles uit je vakantie en kom je zo ontspannen mogelijk thuis. Hoe doe je dat het beste?
- Soms ga je voor het eerst op vakantie met een vriend(in) of misschien je partner en loopt het niet helemaal soepel. Wat moet je doen als het niet botert tussen jou en je reispartner?
- In Griekenland en Turkije wemelen de straten ervan: lieve zwerfkatjes die om aandacht en eten bedelen. Mag je zo’n zwerfkatje zomaar ‘redden’ en meenemen naar Nederland?
- Mocht je vliegen naar een andere tijdzone, ken je ‘m wel: de jetlag. Maar waarom krijg je een jetlag en hoe kom je er vanaf?
- Een weekje vakantie is vaak niet genoeg om helemaal los te komen van je werk en om te relaxen. Maar hoe lang moet je dan wel op vakantie om te ontspannen?