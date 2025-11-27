Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit zijn de mooiste reisbestemmingen voor 2026

Nog geen vakantieplannen? De reisexperts van National Geographic stelden een lijst op van de mooiste reisbestemmingen voor 2026, met zowel plekken binnen als buiten Europa.

Nederlanders zijn nu al bezig met de zomervakantie voor volgend jaar. Het aantal vroegboekingen ligt ruim 30 procent hoger dan vorig jaar. Steeds meer Nederlanders kiezen voor een zomervakantie waarbij avontuur, natuur en lokale cultuur centraal staan.

Mooiste reisbestemmingen

Voor het nummer één op het lijstje hoef je niet ver te reizen: de Dolomieten en Milaan. Dat is niet zomaar. In februari en maart zijn de Olympische en Paralympische Winterspelen in Milaan en Cortina d’Ampezzo. De meeste wedstrijden zijn in de Dolomieten, die bekendstaan om hun „hoge ruige kammen en scherpe pieken”. „Het uitzicht vanuit de skiliften is dan ook fenomenaal, net als tijdens de afdalingen.”

De nummer twee op de prestigieuze lijst is Quebec, Canada. De experts tippen om Nibiischii Park te bezoeken, een nieuw nationaal wildpark. Daar heb je uitzicht op ongerepte meren en omringende dennenbossen en logeer je in een blokhut of in een drijvend chalet met sauna. Vergeet ook Montréal niet, zegt het blad. „De stad heeft een paar mooie initiatieven met inheemse kunst.”

Fiji, Medellín en Baskenland

Door naar de nummer drie: Fiji. „Er is geen mooier symbool voor de pracht van de Grote Oceaan dan Fiji”, schrijven de reisexperts. De eilanden worden omringd door „indrukwekkende koraalriffen en de groene bergpieken en watervallen zijn een paradijs voor wandelaars”.

Nummer vier is Medellín in Colombia, dat in de jaren 80 en 90 nog geplaagd werd door geweld en onrust. Maar de stad heeft een grote metamorfose ondergaan. „Inmiddels is het een van Colombia’s levendigste en veelzijdigste bestemmingen voor kunstliefhebbers.” De top vijf wordt besloten met Baskenland in Spanje. Dat is een van de weinige gebieden op het vasteland waar je de volledige zonsverduistering in volle glorie kunt zien. Dat gebeurt op op 12 augustus 2026. Voor het schouwspel ga je naar Bilbao en Vitoria-Gasteiz, die bovendien beroemd zijn om hun architectuur en keuken.

Helemaal dichtbij huis is de nummer negen: Hull in Engeland, een „ondergewaardeerde Noord-Engelse stad”, waar je in 2026 800 jaar aan zeevaartgeschiedenis kunt ontdekken.

Dit is de top 25:

Dolomieten en Milaan, Italië Québec, Canada Fiji Medellïn, Colombia Baskenland, Spanje Manilla, Filipijnen Costa Chica, Mexico Pittsburgh, Verenigde Staten Bejing, China Hull, Engeland Zwarte Zee, Turkije Xiva, Oezbekistan Yamagata, Japan Guimarães, Portugal Oulu, Finland Nationaal Park Akagera, Rwanda Dominica Badlands National Park, Verenigde Staten Rabat, Marokko Uluru-Kata Tjuta National Park, Australië Route 66, Verenigde Staten Rio de Janeiro, Brazilië Zuid-Korea Maui, Hawaï, Verenigde Staten Vancouver, Canada

Het liefst haal je alles uit je vakantie en kom je zo ontspannen mogelijk thuis. Hoe doe je dat het beste?

Reacties