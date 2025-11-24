Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit wil je weten voor je naar Barbados op vakantie gaat (en geloof ons: dat wil je)

Het Caribisch gebied is één van de favoriete vakantiebestemmingen van Metro’s Roos. Van groot belang tijdens een vakantie: opgaan in de lokale cultuur, op een goede manier verdwalen in de natuur (en de keuken van een land) en niet op elke hoek Nederlanders tegenkomen. Onze ultieme reistip voor deze winter? Barbados.

Barbados is nog niet zo’n land waarbij het gemeengoed is om er eens heen te gaan, voor Nederlanders althans. Britten weten het eiland al wél goed te vinden, omdat zij het eiland vanaf 1625 deel lieten uitmaken van het Britse rijk. Op 30 november 1966 werden de Bajans – een liefkozende naam voor Barbadianen – onafhankelijk. Ook op mijn bucketlist stond Barbados (moet ik eerlijk toegeven) niet. Maar ik was nog geen uur op Bajan-territory en ik voegde het land toe aan m’n lijst van favoriete plekken.

Eten, geschiedenis en genieten in Bridgetown

In Bridgetown, de hoofdstad van Barbados, zie je nog sporen van het koloniale verleden. De gebouwen zijn prachtig, zeker, maar bij mij knaagt er toch een ongemakkelijk gevoel als het om kolonialisme gaat. Juist daarom is 2026 hét jaar om Barbados te bezoeken, omdat het land dan precies 60 jaar onafhankelijk is. En Bajans zijn geen Bajans als ze dat niet enórm uitbundig vieren. Zin in een feestje? Dan wil je hier bij zijn.

Als je Bridgetown bezoekt – wat ik zeker kan aanraden -, doe dan een ‘lickrish tour’ met het bedrijf onder dezelfde naam. ‘Lickrish’ slaat op iemand die van eten houdt, lekker veel dingen proeft en probeert en zich een weg door het leven baant met een vork in de hand. Lickrish Food Tours neemt je mee langs kraampjes, restaurants én historische plekken en geeft je niet alleen een kijkje in de keuken, maar ook in de geschiedenis en de cultuur van het land. Voor mij een ideale combinatie om je vakantie mee te beginnen.

Fan van Rihanna? Dan hoeven we je niet te vertellen dat zij op 20 februari 1988 op Barbados geboren werd als Robyn Rihanna Fenty. Midden in Bridgetown wordt zij geëerd als één van de mensen die veel hebben betekend voor Barbados. Het huis waar zij in opgroeide is een toeristische trekpleister (en AirBnB) geworden voor vele fans. Zelfs als niet-fan is het leuk om daar even langs te rijden, al is het alleen al voor het kleurrijke huis en de tienermeiden die camerarolletjes vol schieten voor Instagram.

🇧🇧 Handig om te weten Barbados was dus een Britse kolonie, wat ervoor zorgt dat de voertaal Engels is. Maar dan wel Engels met – vind ik – zo’n heerlijk accent. Alle stranden (met kraakhelder water) zijn gratis en vrij toegankelijk, dus mijn tip is: ontdek er zoveel mogelijk. Het water is vrijwel altijd warm, omdat het op Barbados gemiddeld zo’n 30 graden is, jaarrond. De beste tijd voor een bezoekje is december tot april, buiten die maanden kun je te maken krijgen met wat buitjes, maar die duren nooit lang. Je betaalt hier met de Barbadiaanse dollar, maar Amerikaanse accepteren ze ook. 2 Barbadiaanse dollar is ongeveer 1 Amerikaanse (en dat moet je dan weer omrekenen naar euro’s).

Vakantie naar de Caraïben? Kies dan Barbados

De Bajans hebben het goed bekeken op hun eiland. Ze eten grotendeels uit de oceaan, die het eiland ook omringt, en zoeken graag de gezelligheid op. Dat zie je vooral terug bij Oistins Bay, een soort vismarkt met aansluitend eettentjes en marktkramen, waar de lokale bevolking op vrijdagavond in groten getale bijeenkomt. Wil je de Bajan-sfeer proeven, zien en voelen? Dan is dat the place to be. Mijn tip: ga voor de gegrilde mahi-mahi met plantain en flink wat pepper, de lokale pittige saus.

Mijn eigen place to be op een Caraïbisch eiland? Het water. Erin, erop, eromheen: het liefst ontdek ik een land als Barbados rond de oceaan. Snorkelen is een goede tip in de wateren rond dit eiland, mede omdat er meerdere scheepswrakken op de bodem van de oceaan liggen, niet te ver uit de kust, en er geen gebrek is aan zeeschildpadden in het water. In tegenstelling tot andere landen hoef je niet mijlenver het water op met een boot om iets moois te zien onder water, maar kun je dat ook vanaf het strand doen.

Toch willen we je ook van harte Cool Runnings Catamaran Cruises aanbevelen. Metro ging zo’n catamaran op rond de middag en zette pas weer voet aan wal na zonsondergang. En als je denkt dat je vanaf het strand de mooiste sunsets kunt zien, dan heb je dit nog niet meegemaakt. Met een snorkelstop tussendoor én een heerlijk diner, inclusief bekwame bemanning die bijna elk drankje voor je kan maken, zit je gebakken. Voor mij was dit het hoogtepunt van deze reis.

🏨 Hoteltip(s) Van die mensen die zeggen ‘hoe het hotel eruitziet maakt niet uit, we slapen er toch alleen’, hoeven niet met mij op vakantie te gaan. Ik houd van een goed hotel, smakelijk en uitgebreid ontbijt en vooral: strandtoegang (als ik naar een warm land ga). Het liefst lig ik, vijf minuten nadat ik wakker word, al in het water. Op Barbados hebben we twee uitblinkende tips voor je: Colony Club en Treasure Beach Art Hotel. Metro sliep in beide en kan de handen in het vuur steken voor een lekker bed, ruime kamer, prachtig strand en geweldig uitzicht. Twijfel je tussen de twee? Wij vonden Colony Club toch net iets fijner, vanwege het grotere strand en de tropische binnentuin. Treasure Beach Art Hotel is iets intiemer opgezet en is all-inclusive (op de chique manier).

Natuur op Barbados

Op Barbados zijn meerdere initiatieven ontstaan om de natuur een handje te helpen en te ondersteunen. Zo zie je de natuurlijke begroeiing in Coco Hill Forest (intens groen, denk regenwoud) en kun je van mei tot november zeeschildpadden ondersteunen in hun reis vanuit het ei richting de zee. Je doet dat als vrijwilliger en er gaat weinig boven zo’n unieke ervaring waarmee je ook iets teruggeeft aan de natuur. Check deze website als je daar interesse in hebt. Ben je meer van de luchtdieren? Bezoek dan Graeme Hall Nature Sanctuary, waar je legio vogels kunt ontdekken, die vooral in het Caraïbisch gebied rondvliegen. Neem een handje voer mee (te koop bij de ingang) en je eindigt zo met een parkietje op je schouder en/of hoofd. Op mij poepten ze niet, ik wens jou hetzelfde geluk.

Alhoewel de meeste hotels aan de westkust van het eiland zullen zitten – omdat de oceaan daar wat rustiger is – is de oostkust ook niet te missen. Het is het absoluut waard om een auto te huren en een stukje te rijden, bijvoorbeeld naar de Mushroom Rock op Bathseba Beach. Prachtige ongerepte natuur en een heel goede manier om Barbados te ontdekken met een stuk minder toeristen om je heen. Noem het een meer authentieke ervaring.

🌎 Waarom dit verhaal? Metro wordt regelmatig uitgenodigd om op reis te gaan en daarin maken we een selectie van wat we goed vinden passen. Daarnaast kiezen we bestemmingen uit die hopelijk ook jou kunnen inspireren. We worden hier niet voor betaald, dus je kunt er zeker van zijn dat dit onze eigen mening is. Hier vind je meer van Metro’s reisverhalen.

Budgettips

Niet iedereen heeft een even grote portemonnee, weten we. We willen daarom benadrukken dat Barbados ook met een budget te doen is. Genieten van de natuur, cultuur en het eiland ontdekken kan prima gratis. Lokaal eten proeven in plaats van in een chique restaurant? Doen! Zo bespaar je al een hele hoop tijdens je reis.

En op Barbados zijn ook legio AirBnB-locaties te vinden, waarbij er meerdere opties zijn voor rond de 500 tot 600 euro voor twee personen voor een week. Zo heb je een volledig eigen plek, mét keuken, en kun je dus dankzij te koken meer besparen. Het enige waar je wel even de portemonnee voor moet trekken, is de reis. KLM vliegt sinds eind oktober weer – na een pauze van een aantal jaar – rechtstreeks naar Barbados, en ja, een vlucht van 9 uur gaat je wat kosten. Ook daar kun je echter, bijvoorbeeld door vroeg te boeken, een mouw aan passen. Maar goed, een nieuw land ontdekken blijft wat ons betreft onbetaalbaar.

Metro’s beste reistips:

Vorige Volgende

Reacties