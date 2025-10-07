Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel duurder is een vakantie aan de kust geworden

Toerisme aan de Nederlandse kust is de afgelopen tien jaar uit z’n jasje gegroeid. Dat brengt ook keerzijden met zich mee. Zo is een vakantie daar dubbel zo duur als ergens anders, blijkt uit onderzoek van ABN AMRO en het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen.

Dat meldt De Telegraaf. Eerder meldde Metro al dat een vakantie in het hele land ‘straks een luxe wordt‘.

De kust razend populair

Het aantal overnachtingen steeg in tien jaar tijd met 39 procent tot 30 miljoen per jaar. In Groot-Rijnmond verdubbelde het aantal overnachtingen, in Zeeuws-Vlaanderen was de groei 71 procent en in de kop van Noord-Holland 49 procent, vooral dankzij Texel.

In 2024 telde de kust volgens het Kadaster 656 recreatieparken met bijna 25.000 vakantiewoningen, ruim 800 meer dan twee jaar eerder en meer dan 10 procent boven het niveau van 2017. Nederlandse gemeenten leken zich juist te verzetten tegen de komst van nieuwe vakantieparken, maar sectoreconoom Gerarda Westerhuis van ABN AMRO legt tegen de krant uit dat er nog steeds plekken zijn die inzetten op toerisme. „Ook kan het zijn dat er campings zijn omgebouwd tot huisjesparken, die het hele jaar verhuurd kunnen worden.”

Dat de kust gretig in trek is, is terug te zien in de prijs. Zo blijkt uit gegevens van Booking Experts dat een accommodatie voor vier personen op de Waddeneilanden gemiddeld 72 euro per nacht kost. Dat is bijna het dubbele van het landelijk gemiddelde van 39 euro. Westerhuis: „Het prijsverschil weerspiegelt de positie van de kust als aantrekkelijke bestemming, waar de vraag groot genoeg is om hogere tarieven te hanteren.”

Vooral in de zomer populair

Vooral in de zomer zijn de huisjes en hotelkamers aan de kust niet aan te slepen. 41 procent van de overnachtingen van het hele jaar vindt in het derde kwartaal plaats. Volgens Westerhuis zijn ondernemers zeer afhankelijk van de zomer. „Nu moeten strandtenten na de herfst worden afgebroken. Als je ze laat staan, dan kun je in de winter ook bedrijven over de vloer krijgen of gasten die niet afhankelijk zijn van hoogseizoen”, zegt de econoom. De verwachting is dat de helft van die groei richting 2035 komt van bijvoorbeeld Zuid-Europese of Aziatische bezoekers.

Ondernemers zouden hun best moeten doen reizigers te verleiden in andere seizoenen te komen, betuigt Westerhuis. Jasper Roord van strandpaviljoen Bloomingdale in Bloemendaal ziet daar mogelijkheden in door bijvoorbeeld doordeweeks goedkoper parkeren aan te bieden.

Het toerisme kent dus z’n nadelen, maar er zijn óók voordelen. „Zonder toeristen zouden lokale belastingen omhoog moeten en voorzieningen krimpen”, zegt Westerhuis. Naast iedere euro die een toerist uitgeeft aan een overnachting, gaat volgens NBTC nog eens tot wel 3,5 euro naar winkels, horeca, attracties en vervoer.

Dreigende btw-verhoging

Hotels en vakantieparken door het hele land houden hun hart vast voor de aanstaande btw-verhoging. De btw op logies wordt vanaf 1 januari 2026 verhoogd van 9 naar 21 procent, met uitzondering van kampeerplaatsen. De Koninklijke Horeca Nederland vreest dat de maatregel „grote gevolgen kan hebben voor de Nederlandse economie”. De btw-verhoging leidt volgens de KHN onvermijdelijk tot hogere prijzen, waardoor vakanties in Nederland minder aantrekkelijk worden en reizigers voor andere landen kiezen.

De btw-verhoging is ook voor de hotels aan de kust een bedreiging, zegt Westerhuis. „Van hotels en vakantieparken die wij spreken krijgen we terug dat, indien ze geen Nederlandse gasten meer kunnen accommoderen, omdat die kiezen voor een vakantie in het buitenland, zij op zoek gaan naar andere doelgroepen zoals arbeidsmigranten of asielzoekers. Gelet op verhitte discussies hierover in de maatschappij, zal dit geen verkoeling bieden.” Vakantiewoningen worden vaker genoemd als mogelijke oplossing voor de woningnood.

