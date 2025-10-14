Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Oud en nieuw in Dublin: deze verrassende knaller wil je eens meegemaakt hebben

Oud en nieuw: voor sommigen een feest, voor anderen een nachtmerrie of gewoon een teleurstellende avond vol feestjes die het nét niet zijn. Metro’s Roos valt in die laatste groep en besloot daarom slán agat te zeggen tegen Nederland en luidde het nieuwe jaar in in Dublin, op uitnodiging van Failte Ireland. Met de ervaringen van vorig jaar in het geheugen, tippen we je leuke hotels, restaurants, activiteiten en de beste manier om 2026 te verwelkomen. Zo ben jij alvast voorbereid voor eind dit jaar.

Ierland is misschien niet de eerste plek waar je aan denkt als je je eindejaarsreisje aan het plannen bent. Bij veel mensen staat deze bestemming – zeker Dublin – toch bekend als een feeststad waar vooral mannen voor vrijgezellenfeesten heengaan. Dat kan zeker een deel van het publiek zijn dat Dublin bezoekt, maar het is ook aan jezelf om de slingers op te hangen. Geen zin in dronken toeristen? Dan zijn ze prima te ontwijken. Wel zin in een gezellige pub en je verwonderen over de Ierse gezelligheid? Ook helemaal binnen handbereik.

New Years Festival in Dublin

We beginnen maar meteen met de knaller, de reden dat we hier zijn: het New Years Festival in en rond Dublin Castle. De kers op de taart, oudejaarsavond, vindt plaats op de binnenplaats van een eeuwenoud kasteel in het hartje van deze stad. Maar in de aanloop naar, en na afloop van, oudejaarsavond, vindt er nog veel meer plaats in de stad. Er zijn allerlei concerten, muzikanten op straat en zelfs theatervoorstellingen die allemaal deel uitmaken van het NYF. Ook op nieuwjaarsdag, mocht je daar zin in hebben met een eventueel brak hoofd.

Zoals gezegd nam Metro in de overgang van 2024 naar 2025 de proef op de som. Het dertiende eeuwse-kasteel in Dublin ontpopte zich tot een heuse festivallocatie en zanger Cian Ducrot stond klaar om er een dik feest van te maken. Hij bouwt de spanning steeds verder op, totdat net voor middernacht de countdown begon. Toen het eenmaal 2025 was, barstte het vuurwerk los. Omdat je je in een historische omgeving bevindt, is het vuurwerk nog indrukwekkender dan normaal.

Dit jaar staat Inhaler, bekend van de nummers My Honest Face en It Won’t Always Be Like This, op de planning om er een enorm feest van te maken. Voorafgaand aan de knaller vind je door de hele stad dus nog allerlei andere festiviteiten en muzikanten. Wees wel gewaarschuwd: het NYF eindigt nogal op tijd, en dan hebben we het over kwart over 12, dus als je niet van een vroege nacht houdt, doe je er goed aan om alvast een pub uit te kiezen waar je tot in de late uurtjes kunt keuvelen (en/of dansen).

Als echte fijnproever bij Guinness

Oud en nieuw allemaal wel en aardig, maar als het goed is ben je niet slechts een halve dag in de Ierse stad. De stad verkennen hoeven we je niet te tippen, van pub naar pub hoppen is zowat inbegrepen bij je Dublin-ervaring. Maar wat niet veel mensen doen, maar toch een grote aanrader is, is de Connaisseur Experience van Guinness. Niks geen saaie audiotour door een museum cq. fabriek, maar een proeverij met alleen maar Guinness én veel info over het biermerk, verteld door iemand die er echt liefde voor heeft.

Je neemt plaats aan een lange bar, alsof je in een echte, knusse pub zit, en in zo’n twee uur word je meegenomen langs de evolutie van het Guinness-bier. Zelfs als je niet dol bent op de karakteristieke smaak van het donkere bier, is het de moeite waard. Als kers op de taart mag je zelf plaatsnemen achter de tap, maar zo’n perfecte Guinness inschenken is moeilijker dan gedacht. Maar ach, zelfs als het misgaat, eindig je met een halve liter die je op mag drinken, dus helemaal niks mis mee.

Temple bar en andere tips

Verder is ondergetekende – stiekem – wel fan van een hop on, hop off-bus hier en daar. Als je benen moe zijn van al het lopen, is het een perfecte manier om op een productieve manier even uit te rusten. Klaar met sightseeing? Dan stap je uit bij een van de toeristische hoogtepunten: Trinity College (met the book of Kells), het Temple Bar-gebied, St. Stephens Green, de National Gallery, Ha’Penny Bridge en St. Patrick’s Catherdral.

Kanttekening bij Temple Bar: dit is een zogeheten tourist trap. Weinig echt Ierse mensen, heel dure drankjes en vooral heel druk. Toch blijft het iets dat je gezien wil hebben, omdat je het iconische beeld uit duizenden zult herkennen.

☘️ Handig om te weten In Ierland kun je gewoon met de euro betalen, omdat het deel uitmaakt van de Europese Unie. Het is geen deel van het Verenigd Koninkrijk, zoals Noord-Ierland wel is. Het is in Ierland een uurtje vroeger, dus van een jetlag heb je geen last. Qua rijrichting hoort Ierland wel bij het VK; men rijdt hier aan de linkerkant van de weg. Het zal je niet verbazen: het regent in Ierland nogal regelmatig. Maar zoals onze behulpzame en praatgrage taxichauffeur het zo mooi zei: ‘Als je naar de Bahama’s gaat, neem je een bikini mee. Ga je naar Ierland, neem je een regenpak mee.’

Groene ‘rolling hills’

Niet iedereen houdt van de drukte van een stad. Logisch, maar dat is absoluut geen reden om een dikke streep door Dublin te trekken. Juist omdat het hier vaak regent, is de natuur in Ierland enorm groen. Stop een knap regenpak in je koffer en je bent echt good to go. Dichtbij de stad Dublin zijn veel natuurreservaten en parken die je kunt bezoeken, maar als je een extra dag de tijd hebt, kun je ook afreizen (met een tour of een huurauto) naar bijvoorbeeld Howth of Dun Laoghaire, prachtige stadjes aan de kust. Geweldig uitzicht gegarandeerd.

De natuur in Ierland is adembenemend groen, met heuvels die veel verder reiken dan het oog kan zien. Voor bijvoorbeeld mountainbikers is dit een ideale plek om veel natuur te zien, terwijl je ook nog eens gezond bezig bent. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg opties voor hikes door het bos of de bergen.

🛌 Slapen en eten in Dublin Ierland staat nou niet per se bekend om het goede eten, maar toch kun je bij veel tentjes een goede hap halen. Sophie’s Garden is zo’n plek, en eentje waar je ook nog op een bijzondere plek zit: het dakterras. Geen zorgen als je ’s winters gaat, dan is ie overdekt. Ook goede opties: Amy Austin, Bloom en Kicky’s. Qua hotel kunnen we het Iveagh Garden Hotel zeer aanbevelen: mooie kamers, lekker ontbijt én dichtbij de stad/het ov. Wel aan de prijzige kant. Ook goede opties: Harcourt Hotel, Dublin One en Grand Canal Hotel.

Halloween

Niet iedereen zal eind december richting Ierland trekken. Eind oktober is ook een goede optie, want dan pak je Halloween – van oorsprong een Iers feest – mee. Tegenwoordig associëren we dat feest vooral met Amerika, maar dat heeft een duidelijke reden. Tijdens de hongersnood in Ierland – waarbij al het eten dat er was, richting Engeland ging en veel Ieren verhongerden – verhuisden veel Ieren naar de Verenigde Staten. Zij namen Halloween, oorspronkelijk Samhain genoemd, mee de Atlantische Oceaan over.

Als je dan toch van plan bent om in het najaar naar Dublin te gaan, of een andere Ierse stad (Galway is ook een goede tip), kun je net zo goed een griezelfeestje meepakken. St. Patricks Day is natuurlijk hét Ierse feest dat iedereen kent, vergelijkbaar met Koningsdag in Nederland, maar we kunnen je verzekeren dat het dan wel érg druk is in Dublin. Toch geïnteresseerd? In 2026 valt deze dag op dinsdag 17 maart. Wie weet ben je nog op tijd met boeken…

