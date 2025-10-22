Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederlandse stad in ranglijst van Lonely Planet: ‘Een briljante bestemming’

Lonely Planet, de bijbel onder de reisgidsen, heeft hun jaarlijkse uitgave met beste reisbestemmingen uitgebracht. En ‘ons’ Utrecht is opgenomen in deze wereldberoemde ranglijst.

Loney Planet tipt elk jaar bestemmingen waar je volgens hen écht naartoe moet.

Lonely Planet vol lof over Utrecht

„Utrecht is gemakkelijk bereikbaar met de trein vanuit Amsterdam en is een briljante bestemming voor een weekendje weg”, schrijft de reisgids. Lonely Planet prijst de Domstad om „het compacte middeleeuws stadscentrum”, de huizen „die zo uit een schilderij van Vermeer lijken te komen” en een „overvloed aan boekhandels, restaurants en musea”.

Een van de mooiste dingen aan Utrecht zijn volgens de reisgids de grachten. „Grachten zijn alomtegenwoordig in Nederland, maar die van Utrecht zijn uniek omdat ze op twee niveaus zijn aangelegd, waardoor er een bijna ondergrondse wereld ontstaat onder de drukke straten erboven.”

🌴 Lonely Planet Onder reizigers is de Lonely Planet een populaire raadgever. De Britse Tony en Maureen Wheeler schreven in 1973 hun eerste gids met de titel: Across Asia on the Cheap. Daarmee zetten zij de eerste stap in hun reeks aan reisboeken en hun uiteindelijke wereldwijd bekende Lonely Planet.

„Middeleeuwse kooplieden bewaarden ooit hun goederen in deze ruimtes; nu herbergen de eeuwenoude bakstenen gebouwen rustige cafés, kleine kunstgalerieën en pensions. Geniet net als de locals van een kopje koffie aan het water of duik een van de omgebouwde kelders in voor een biertje.”

Winkelscene waar genot

Ook raadt de reisgids aan om te wandelen naar „de gotische Domtoren, die hoog boven de stad uittorent”. „Beklim de 465 treden van de toren voor een uitzicht tot aan Amsterdam en daal vervolgens af naar DOMunder, waar Romeinse fundamenten en middeleeuwse artefacten 2000 jaar verborgen geschiedenis vertellen.”

Verder is Lonely Planet vol lof over de winkelscene, een „waar genot”. „En houd tijdens je wandeling door de stad je ogen open voor Nijntje, het iconische prentenboekkonijn waarvan het silhouet met de puntige oren een geliefd symbool van de stad is geworden.”

Eerder kroonde CNN Utrecht tot de leukste stad van Nederland én een van de leukste plekken ter wereld om per fiets te ontdekken.

Andere plekken

Op de lijst staan zowel landen, regio’s als steden. Andere steden zijn bijvoorbeeld Mexico City (Mexico), Siem Reap (Cambodja) en Cádiz (Spanje). Landen die zijn uitverkoren zijn onder meer Finland, Peru en Tunesië.

Alle plaatsen uit Best of Travel 2026:

Barbados

Botswana

Brits Colombia (Canada)

Cádiz (Spanje)

Cartagena (Colombia)

Finland

Flinders Ranges & Outback (Zuid-Australië)

Jaffna (Sri Lanka)

Jeju-Do (Zuid-Korea)

Mexico City (Mexico)

Maine (Verenigde Staten)

Noordereiland (Nieuw-Zeeland)

Peru

Phuket (Thailand)

Quetzaltenango (Guatemala)

Quy Nhon (Vietnam)

Réunion

Sardinië (Italië)

Salomonseilanden

Siem Reap (Cambodja)

Theodoor Roosevelt Nationaal Park (Verenigde Staten)

Tipperary (Ierland)

Tunesië

Utrecht (Nederland)

