‘Langere wachtrijen op Schiphol door nieuwe controle’

Passagiers die van buiten Europa aankomen op Schiphol zijn vanaf volgende week meer tijd kwijt door de invoer van een nieuwe controle.

Dat schrijft De Telegraaf. De beelden van enorm lange rijen in de zomer op Schiphol staan bij de meesten nog in het geheugen gegrift. Er was twee jaar geleden bijna dagelijks hommeles op het vliegveld.

Het EES-systeem

Het zogeheten Entry/Exit System (EES) is vanaf 12 oktober in 29 landen ingevoerd om het grenstoezicht te verbeteren en moet binnen een half jaar worden uitgerold in Europa.

Vanaf 3 november wordt het systeem stapsgewijs uitgerold op Schiphol. Op de meeste Nederlandse luchthavens wordt het nieuwe systeem ook vanaf maandag ingevoerd. Onlangs is dit al gebeurd in onder meer de Eemshaven, de haven van IJmuiden en een aantal andere grensposten aan zee.

Nieuwe paspoortcontrole

Het systeem is een nieuwe paspoortcontrole voor ‘derdelanders’. Het vervangt het handmatig stempelen. Zo’n 15.000 tot 20.000 reizigers per dag krijgen niet langer een stempel in hun paspoort, maar worden onderworpen aan een uitgebreidere digitale controle. Zij moeten onder meer hun biometrische gegevens afgeven bij speciale computers op Schiphol.

Momenteel heeft de EU geen zicht op hoeveel mensen precies voor een korte periode in het Schengengebied zijn en op tijd weggaan. Het nieuwe systeem moet dit oplossen. Het EES geldt alleen voor reizigers die maximaal 90 dagen binnen Schengen blijven.

Ook extra rijen voor andere reizigers

De controle vergt extra handelingen bij speciale computerzuilen en dat kost tijd. En dat gaan volgens experts ook andere reizigers merken die van buiten de EU aankomen op weg naar de bagagebanden. Langere rijen lijken onvermijdelijk, zeker als in korte tijd meerdere vluchten uit verre landen aankomen.

Hoeveel extra tijd het gaat kosten, is voorlopig nog gissen. „Dat gaan we meemaken”, zegt kolonel Elwin van der Molen van de Koninklijke Marechaussee tegen de krant. Wel werd gisteren bekend dat Schiphol tweehonderd nieuwe medewerkers inzet om te voorkomen dat de invoering van het nieuwe registratiesysteem gaat zorgen voor chaotische taferelen.

In de havens passeren zeelieden het doorgaans binnen anderhalve minuut, maar Van der Molen verwacht niet dat eenzelfde scenario op het vliegveld ontvouwt. „Het is voor ons echt de vraag hoe dat op Schiphol gaat. Reizigers gedragen zich anders. Ik heb zelfs gezien dat mensen hun gezicht op een scanner leggen, omdat ze een embleem van een pasfoto zien.”

