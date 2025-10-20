Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kamperen in Nederland populairder dan ooit, zoveel overnachtingen waren er in het voorjaar

Kamperen is populairder dan ooit. Nederlandse campings noteerden voor het eerst meer dan 10 miljoen overnachtingen in de eerste helft van 2025. Dat is 5 procent meer dan een jaar eerder en 46 procent meer dan tien jaar geleden. Het laat zien dat zelfs het laagseizoen in eigen land gretig in trek is.

Dat concludeert campingspecialist ACSI uit een analyse van cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). ACSI inspecteert jaarlijks 10.000 campings in Europa.

Nederlanders gaan meer én langer op vakantie in eigen land, schreef Metro eerder dit jaar nog. Het aantal Nederlanders dat kiest voor een vakantie van twee weken in eigen land, in plaats van in het buitenland, is verdubbeld naar 8 procent. Ook bleek al dat toerisme aan de Nederlandse kust de afgelopen tien jaar uit z’n jasje is gegroeid.

Kamperen is héél populair

In de periode van januari tot en met juni werden 10.276.000 overnachtingen op Nederlandse campings geregistreerd. In dezelfde periode in 2024 waren dat er 9.782.000, 5 procent minder. Twee derde van de kampeernachten (bijna 6,9 miljoen) kwam op conto van Nederlanders, terwijl buitenlandse kampeerders goed waren voor een derde van de overnachtingen (bijna 3,4 miljoen).

In de eerste 6 maanden van 2015 werd er in Nederland nog 7 miljoen nachten gekampeerd. Dat is in 2025 dus 46 procent meer. Het verblijf van buitenlandse campinggasten verdubbelde ruim (plus 115 procent).

🏕️ Btw-verhoging op logies Vanaf 1 januari 2026 gaat het btw-tarief voor overnachtingen omhoog van 9 naar 21 procent. Voor kampeerplaatsen blijft het 9 procent-tarief wél in stand. Dat houdt in dat als je een plek huurt waar je je eigen tent, caravan, vouwwagen of camper neerzet, je nog het verlaagde tarief betaalt. Voor een ingerichte stacaravan of huurtent geldt volgend jaar wel een hoger btw-tarief. Kenners verwachten dat klanten grotendeels voor de rekening opdraaien, maar vooralsnog is dat afwachten.

Beste kampeerjaar ooit

Ook ten opzichte van de periode vlak vóór de coronapandemie is een groeispurt te zien. ACSI telt in vergelijking met het voorseizoen van 2019 ruim 35 procent meer overnachtingen. Buitenlandse kampeerders hebben 50 procent meer nachten doorgebracht in ons land dan voor de corona-uitbraak.

„De cijfers over de eerste helft van 2025 beloven veel goeds voor de rest van het kalenderjaar, aangezien de absolute piekperiode logischerwijs vooral juli en augustus betreft. Vorig jaar noteerden de Nederlandse campings in die 2 maanden alleen al zo’n 12 miljoen overnachtingen”, zegt Ramon van Reine van ACSI. Eerder concludeerde ACSI al op basis van eigen cijfers van zoekopdrachten en boekingen voor Europa dat 2024 het beste kampeerjaar ooit was en dat 2025 nóg beter zou worden.

