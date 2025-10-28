Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit is de Europese kersthoofdstad van 2025

Flikkerende kerstlichtjes, glühwein en knisperend haardvuur. Over 58 dagen is het alweer kerst. Op welke Europese plekken kun je het beste kerst vieren?

De European Capital of Christmas meet de kerstsfeer in Europa en roept elk jaar een kersthoofdstad, een kerststad én een kerstdorp uit.

Al in de kerstsferen? Uit onderzoek blijkt dat vroeg je huis versieren met kerstdecoratie niet alleen voor extra gezelligheid zorgt, maar ook een positief effect kan hebben op je welzijn. Wel wil je natuurlijk dat je kerstboom zo lang mogelijk mooi blijft, dat doe je zo.

In het radio-programma Coen & Sander, met ook sidekick Merel Westrik, bleek vanmorgen dat de genoemde kerstsfeer er bij een van de drie al helemaal in zit. De boom staat zelfs al, blijkt als je de video hierboven bekijkt.

De Europese kersthoofdstad van 2025

Terug naar kerst in Europa. Vilnius is uitgeroepen tot de kersthoofdstad van 2025. Om voor de titel in aanmerking te komen moet een stad minstens 100.000 inwoners hebben. De ‘historische en bruisende’ hoofdstad van Litouwen staat bekend om de enorme kerstboom op het Domplein. Vilnius „combineert traditie met innovatie en biedt een vakantie-ervaring doordrenkt van geschiedenis en moderne creativiteit”.

De stad staat op de UNESCO-werelderfgoedijst en verandert in een „winterwonderland, met geplaveide straten verlicht door warme, feestelijke lichtjes”. Wat je hier zeker niet mag overslaan: „De kersttrein, historische rondleidingen en heerlijke lokale gerechten zoals kugelis en glühwein.”

Kerststad- en dorp

Het Sloveense Celje is uitgeroepen tot kerststad. Hiervoor worden steden tussen de 10.000 en 100.000 inwoners uitverkozen. De stad verandert elke december in een „sprookjesachtige bestemming met het kenmerkende evenement Fairytale Celje”. Dit jaar viert de stad haar 25-jarig jubilieum. Bezoekers mogen een „magische ervaring met optredens, markten en duurzame initiatieven” verwachten.

Volgens de European Capital of Christmas zijn de „middeleeuwse vakantieactiviteiten op het kasteel van Celje en de unieke lichtinstallaties van de stad, die geschiedenis combineren met feestelijke charme” hier niet te missen.

Het kerstdorp mag hooguit 10.000 inwoners hebben. Dat is dit jaar Noja, gelegen aan de Cantabrische kust van Spanje, geworden. Deze plek „betovert bezoekers met haar kustcharme en oprechte gemeenschapsfeesten. De transformatie tot kerstdorp creëert een feestelijke oase waar tradities en lokale smaken schitteren”. Wat je hier kunt doen? Workshops, er zijn optredens voor het hele gezin, markten waar je kunt genieten van lokale ambachten en gastronomische hoogstandjes zoals sobaos en quesadas.

Vorige Volgende

Reacties