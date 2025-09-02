Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zomervakantie voorbij: deze bestemmingen hebben Nederlanders nu al op het oog voor 2026

De koffers zijn nog maar net uitgepakt, maar veel Nederlanders kijken alweer vooruit naar hun volgende zomervakantie. Sterker nog: de boekingen voor 2026 lopen opvallend hard binnen. Reizigers blijken hun droomreis steeds verder vooruit vast te leggen.

Uit cijfers van reisorganisatie Riksja Travel blijkt dat het aantal aanvragen voor reizen in het volgende kalenderjaar 12 procent hoger ligt dan vorig jaar. Het aantal daadwerkelijke boekingen stijgt zelfs met 13 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Vroegboektrend

Volgens Riksja Travel heeft de vroegboektrend alles te maken met zekerheid en voorbereiding. „Steeds meer klanten willen zekerheid over hun droomreis en boeken daarom ruim op tijd”, zegt CEO Fenny Koppen. „We zien vooral vraag naar actieve, belevenisrijke rondreizen met veel natuur en lokale ontmoetingen.”

Die onrust gaat niet zozeer om de perfecte vlucht of hotel boeken, maar juist om populaire routes en activiteiten die snel vol kunnen raken. Wie verzekerd wil zijn van een plek bij dat ene bijzondere natuurpark of een unieke excursie, moet er tegenwoordig vroeg bij zijn.

Topfavorieten voor zomervakantie 2026

De lijst met populairste bestemmingen geeft een duidelijk beeld van de huidige reistrends. Bovenaan staan Spanje en Peru, gevolgd door Noorwegen, Australië, China en Marokko.

Opvallend is de comeback van China, dat na de coronajaren weer volop in trek is. „Avontuurlijke bestemmingen trekken de kar”, aldus Koppen. „Noorwegen en Peru scoren sterk bij reizigers die natuur en activiteiten willen combineren. En China laat duidelijk herstel zien; de vraag komt daar merkbaar terug.”

Metro schreef eerder dat de zomervakantie van Nederlanders steeds korter wordt.

Zomervakantie met meer avontuur

De klassieke strandvakantie lijkt hierdoor langzaam terrein te verliezen. Steeds meer Nederlanders kiezen voor een zomervakantie waarbij avontuur, natuur en lokale cultuur centraal staan. Een trekking door de Noorse fjorden, de Machu Picchu in Peru of een roadtrip door de Australische outback: dat is waar veel vakantiegangers naar verlangen.

Spanje blijft overigens wel stevig op de kaart staan, maar dan vaak in de vorm van rondreizen door minder bekende regio’s of wandeltochten buiten de drukke kustgebieden.

Nieuwe manier van reizen

De verschuiving past in een bredere trend: bewuster plannen en reizen. Door vroeg te boeken, hebben vakantiegangers niet alleen meer keuze en zekerheid, maar ook meer rust in de voorbereiding. Daarnaast spelen duurzaamheid en lokale beleving een steeds grotere rol, volgens de cijfers van Riksja Travel.

Toch blijven vakanties in eigen land ook populair. Hoe dat zit, legt Metro hier uit.

De boodschap voor wie nog twijfelt over een buitenlandse vakantie in 2026: wacht niet te lang. Want terwijl de zomervakantie van dit jaar net achter ons ligt, is de strijd om de mooiste plekken voor 2026 al begonnen.

