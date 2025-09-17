Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vliegen fors duurder door nieuwe belasting: ‘Nederland prijst zich uit de markt’

De nieuwe vliegbelasting, zoals aangekondigd op Prinsjesdag, maakt Nederland op alle afstanden het duurste land van de Europese Unie. Daarvoor waarschuwt Marjan Rintel, topvrouw van KLM. „Dit zorgt ervoor dat nog meer Nederlanders de auto pakken om vanuit luchthavens over de grens te gaan vliegen. Dat helpt het klimaat dus niet”, stelt Rintel.

De vliegbelasting gaat vanaf volgend jaar omhoog. Volgens de KLM-topvrouw beperkt de vliegtuigbelasting – in de volksmond ook wel ‘vliegtaks’ genoemd – bovendien de mogelijkheden om te blijven investeren in schoner en stiller vliegen. „Nederland prijst zich hiermee volledig uit de markt. Het zet ons netwerk onder druk en raakt daarmee de verbondenheid van Nederland met de rest van de wereld in het hart.”

Wat houdt de vliegbelasting in?

De vliegbelasting is een toeslag die passagiers betalen bij vertrek vanaf een Nederlandse luchthaven. Het kabinet wil die vanaf 2027 fors verhogen, waardoor jaarlijks zo’n 1,1 miljard euro aan extra inkomsten moet worden opgehaald.

Voor reizigers betekent dat een flink hogere rekening: KLM rekent voor dat een gezin met twee kinderen nu al 120 euro aan vliegbelasting betaalt per vlucht, en dat dit bedrag straks kan oplopen tot 200 euro voor een retour naar bestemmingen als Griekenland of Turkije. De belastingverhoging moet vanaf 2027 jaarlijks 1,1 miljard euro opleveren.

Hoe hoog is de vliegtuigbelasting in andere landen?

Nederland is Europees koploper als het gaat om de vliegtaks. In België geldt een vliegbelasting van maximaal 10 euro per passagier, afhankelijk van de afstand. Zweden heeft de heffing inmiddels afgeschaft.

Duitsland kent sinds 2024 een afstandsafhankelijke belasting: voor korte vluchten betalen passagiers ongeveer 15 euro, voor middellange afstanden bijna 40 euro en voor intercontinentale reizen ruim 70 euro. In Duitsland klinkt bovendien de roep om deze bedragen weer te verlagen. Vergeleken met deze tarieven ligt Nederland dus nu al veel hoger, en dat verschil neemt de komende jaren verder toe.

Waarom is vliegen in Nederland zo duur?

Naast de vliegbelasting zijn er in Nederland meer kostenposten die ticketprijzen opdrijven. Schiphol rekent relatief hoge havengelden en luchthaventarieven aan luchtvaartmaatschappijen, die die kosten doorberekenen aan passagiers. Daar komen extra veiligheidsheffingen, milieutoeslagen en nu dus ook de fors stijgende vliegbelasting bovenop. Samen maken ze vliegen vanuit Nederland structureel duurder dan in buurlanden. Critici wijzen erop dat de opbrengsten nauwelijks worden ingezet voor verduurzaming van de luchtvaart, maar vooral in de algemene schatkist vloeien.

Reizigers wijken uit naar België en Duitsland

De hogere tarieven zorgen ervoor dat steeds meer Nederlanders uitwijken naar luchthavens net over de grens. Uit cijfers van KLM blijkt dat het aandeel Nederlandse reizigers dat sinds 2019 vanuit Düsseldorf vliegt met 41 procent is gestegen, en dat Brussel 20 procent meer Nederlandse passagiers trok.

Rintel besluit met een duidelijke waarschuwing: „We moeten niet extra belasten en hier in Nederland kosten stapelen. Op dit moment gaat er geen cent van de opbrengsten naar verduurzaming van de luchtvaart.”

Naast de vliegtuigbelasting is er ook een wereldwijde heffing in de maak, die er ook voor zorgt dat je vliegticket in een klap een stuk duurder wordt.

