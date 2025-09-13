Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Beveiligingsexpert waarschuwt voor veelgemaakte fout bij inchecken in hotel: ‘Kan gevaarlijk zijn’

Als je regelmatig reist, heb je vast al talloze keren bij een hotel ingecheckt. Bij de meeste hotels is het incheckproces hetzelfde, dus de kans is groot dat je het inmiddels op de automatische piloot doet. En daar zit volgens een beveiligingsexpert ook precies het grote gevaar.

Volgens beveiligingsexpert Daniel Loo maken veel reizigers bij het inchecken dezelfde fout en die fout kan je duur komen te staan.

Inchecken in hotel

Het inchecken in hotels verloopt vaak op dezelfde manier. Je vertelt je naam, geeft je paspoort aan degene achter de balie en vult nog wat formulieren in. Vervolgens krijg je van de receptiemedewerker je keycard in een papieren envelop die dienst doet als een kaarthouder. Sommige mensen gooien deze papieren envelop meteen weg, maar er zijn ook genoeg mensen die hun keycard erin bewaren gedurende hun vakantie. En dat laatste is niet zo slim, zo vertelt Loo in The Reader Digest.

Waarom is het gevaarlijk?

Het personeel in hotels is er namelijk op getraind dat ze in verband met je veiligheid nooit het kamernummer hardop moeten zeggen bij inchecken. In plaats daarvan overhandigen ze vaak de keycard in de envelop waar ook tevens het ook kamernummer op vermeld staat. „Als je dus de keycard laat zitten in de envelop waar ook het kamernummer op staat, weet iemand die de envelop steelt of als je ‘m kwijtraakt, meteen bij welke kamer ze moeten zijn. En dat is gevaarlijk.”

Als je de envelop met keycard bijvoorbeeld buiten verliest, geef je een kwaadwillende de naam van je hotel (die vaak vermeld staat op de envelop), je kamernummer én je keycard.

Hoe dan wel bewaren?

Mocht je bij een volgende vakantie je keycard ontvangen in zo’n papieren envelop, is het handig dat je de envelop direct weggooit. Bewaar je keycard op dezelfde plek waar je normaal gesproken je pinpas of creditcard bewaart, zodat de kans klein is dat je ‘m kwijtraakt en extra moet betalen bij het uitchecken.

