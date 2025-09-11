Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vakanties werden duurder en reizigers werden grilliger

Nederlanders zijn dit jaar grilliger dan ooit in hun vakantiegedrag. Zo boeken ze hun vakanties vaak pas kort van tevoren en geniet de mei- of herfstvakantie de voorkeur boven de zomervakantie. Dat heeft met de hogere prijzen te maken, maar ook andere factoren spelen een rol.

Dat blijkt uit de Zoover Vakantiemonitor, die boekingsgegevens en reispatronen van honderdduizenden Nederlandse vakantiegangers analyseert.

Prijs van vakanties

Vakanties werden dit jaar opnieuw duurder. De gemiddelde reissom per persoon steeg met 3,9 procent en per boeking met 3,2 procent. De gemiddelde reissom voor last minutes steeg zelfs met 5 procent.

Om die prijzen te drukken, maken mensen andere keuzes. Ze kiezen voor andere accommodaties, bijvoorbeeld voor een appartement in plaats van een hotel, of gaan buiten het traditionele hoogseizoen op vakantie. Een andere trend is dat in plaats van het hele gezin slechts één ouder met één kind op vakantie gaat.

Meer mei- en herfstvakantie dan zomervakantie

Nederlanders boekten dit jaar 45 procent meer mei- en herfstvakanties dan in 2024. Turkije is het meest in zwang, gevolgd door Spanje en Griekenland. De zomervakantie is juist minder in trek. Het aantal boekingen daalde vergeleken met vorig jaar.

Dat minder mensen in de zomervakantie het buitenland opzoeken, heeft zo z’n voordelen. Er waren minder klachten waren over overboekingen en zelfs tijdens piekmomenten was het in hotels, appartementen, campings en andere resorts niet extreem druk.

Last-minute boeken

Volgens Zoover laten Nederlanders dit jaar „een ongebruikelijk en grillig patroon zien”. Waar reisorganisaties normaal gesproken duidelijke boekingspieken en vaste favoriete bestemmingen zien, wisselde de vraag dit jaar van dag tot dag.

Ook last-minute boeken is volgens de reisorganisatie een trend. Waar Nederlanders ‘vroeger’ maanden vooruit hun zomertrip boekten, pakken ze nu hun koffer vaak pas op het laatste moment en boeken enkele dagen of weken voor vertrek een last minute. Reisbrancheorganisatie ANVR zag eerder al dat Nederlanders dit jaar hun vakantie later boeken dan normaal. Ook een reisbureau meldde een recordaantal last minute boekingen.

✈️ Wat is een last minute? Een last minute vakantie is een reis die je boekt binnen vier tot zes weken voor vertrek. Het idee is dat reisorganisaties liever met een klein beetje winst eindigen dan met lege vliegtuigstoelen of hotelkamers blijven zitten. Daarom zouden ze hun kaartjes afprijzen. Metro zocht al eens uit of last minute vakanties echt goedkoper zijn. Het korte antwoord: zeker niet altijd. In het hoogseizoen zijn populaire bestemmingen vaak ruim van tevoren volgeboekt. De prijzen liggen dan hoog, en omdat de vraag toch wel groot is, is er voor aanbieders weinig reden om last minute écht te gaan stunten.

Extreem weer en klimaatrampen

Een van de redenen dat Nederlanders afwachten met het boeken van hun vakantie, is dat ze willen weten hoe de situatie op de plek van bestemming is. Extreem weer en nieuws over klimaatrampen beïnvloedden de keuze meer dan ooit. Reizigers mijden landen die kampen met bosbranden, overstromingen of hittegolven. Vooral Frankrijk en Spanje ondervonden dat.

Zodra de veiligheid of de vakantiebeleving in het geding is, kiezen Nederlanders sneller voor een alternatief. „Bestemmingen worden niet maanden van tevoren gekozen, maar vaak pas op het laatste moment. Het weer bepaalt”, zegt commercieel directeur Reinoud Koot van Zoover.

Het liefst haal je alles uit je vakantie en kom je zo ontspannen mogelijk thuis. Hoe doe je dat het beste?

Vorige Volgende

Reacties