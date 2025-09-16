Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vakantie in dit geliefde vakantieland werd flink duurder

Tapas, sangria, stranden en zon: Spanje is voor velen een favoriet vakantieland. Helaas zit daar wel een oplopend prijskaartje aan. Vakantie in het Zuid-Europese land is in drie jaar tijd ruim 25 procent duurder geworden.

Spanje is een van de populairste vakantiebestemmingen onder Nederlanders. Slecht nieuws voor veel Nederlandse reizigers dus: de toeristische kosten in Spanje lopen sneller op dan gemiddeld door de energiecrisis en de opleving van het toerisme na corona, schrijft InSpanje.

Prijzen vakantie in Spanje hoger

Dat Spanje een enorm geliefd vakantieland is, drijft de prijs op. Tot augustus 2025 kwamen er 4,1 procent meer internationale bezoekers naar Spanje. Die gaven 7,2 procent meer uit dan in dezelfde periode in 2024.

Ook zijn de kosten voor bedrijven flink gestegen. Vooral de loonkosten zijn hoger, door stijgende lonen, pensioenen en het minimumloon. Daarbovenop zijn er hogere sociale lasten. Dat kan ondernemers ertoe zetten de prijzen te verhogen en zo hun marges te behouden.

Vooral accommodaties en horeca werden duurder. Hotels werden 14,6 procent duurder, appartementen 14,4 procent en campings 10,1 procent. Een etentje buiten de deur werd in drie jaar tijd gemiddeld 9,5 procent duurder.

Vakanties andere landen werden ook duurder

Deze prijsstijgingen passen in een bredere trend. Vakanties werden dit jaar in z’n algemeen duurder. De gemiddelde reissom per persoon steeg met 3,9 procent en per boeking met 3,2 procent. De gemiddelde reissom voor last minutes steeg met 5 procent. Vakanties zijn duurder geworden vanwege de inflatie, zegt de ANWB.

Om die prijzen te drukken, maken mensen andere keuzes. Ze kiezen voor andere accommodaties, bijvoorbeeld voor een appartement in plaats van een hotel, of gaan buiten het traditionele hoogseizoen op vakantie. Reisbrancheorganisatie ANVR zag dat Nederlanders dit jaar de vakantie later en minder vaak boeken door de hogere prijzen. Nederlanders zijn volgens hem toch al prijsbewust bij het boeken.

