Vakantie in eigen land straks een luxe? Btw-verhoging maakt overnachting flink duurder

Een groeiend aantal Nederlanders kiest voor een vakantie in eigen land. De vraag is of dat volgend jaar voor een deel van de bevolking nog wel te betalen is. De btw op logies wordt verhoogd, en het is afwachten in hoeverre dat doorberekend wordt aan de klant.

Nederlanders gaan meer én langer op vakantie in eigen land, schreef Metro eerder dit jaar nog. Het aantal Nederlanders dat kiest voor een vakantie van twee weken in eigen land, in plaats van in het buitenland, is verdubbeld naar 8 procent. Vooralsnog hebben we het zo slecht nog niet, aangezien driekwart van onze inwoners in 2024 op vakantie ging, en dan ook nog gemiddeld twee keer.

Btw-verhoging op logies

Op 1 januari 2026 gaat er het nodige veranderen. De btw op logies wordt verhoogd van 9 naar 21 procent, met uitzondering van kampeerplaatsen. Dat moet de schatkist 1,2 miljard euro opleveren. Volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft de maatregel verstrekkende gevolgen. Vakantiehuisjes en campings worden door deze btw-verhoging fors duurder, voorziet ook ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie HISWA-RECRON. Bij elkaar opgeteld zou in de sectoren daardoor een omzetverlies van 826 miljoen euro kunnen ontstaan.

De KHN vreest dat „noodzakelijke investeringen in verduurzaming en innovatie zullen worden geschrapt, en een kaalslag onder logiesverstrekkers dreigt”. HISWA-RECRON noemt de btw-verhoging „een niet uitlegbare belasting voor een sector die al onder hoge druk staat door de nasleep van corona, stijgende kosten, beperkte uitbreidingsruimte en hoge regeldruk”. De verwachte btw-opbrengst zou daarnaast niet in verhouding staan tot de forse lastenverhoging. „Dit is een aanslag op het vakantiegeld van de Nederlander.”

‘Onvermijdelijk hoge prijzen’

Eerder deze maand schreef Marijke Vuik van de Koninklijke Horeca Nederland een brandbrief, die door bijna veertig organisaties werd ondertekend. Hierin stelt ze dat de maatregel „grote gevolgen kan hebben voor de Nederlandse economie”.

„De btw-verhoging leidt onvermijdelijk tot hogere prijzen, waardoor vakanties in Nederland minder aantrekkelijk worden. Zowel binnenlandse als buitenlandse consumenten zijn prijsgevoelig. Nederlanders zullen sneller kiezen voor goedkopere vakantiebestemmingen net over de grens, waar het tarief op overnachtingen lager ligt (6 procent in België en 7 procent in Duitsland). Buitenlandse toeristen zullen Nederland eerder links laten liggen omdat het verblijf hier duurder wordt dan in omliggende landen.”

Wordt de belastingverhoging doorberekend aan de klant?

Kenners verwachten dat de gast grotendeels voor de rekening opdraait, maar vooralsnog is het afwachten of de belastingverhoging volledig wordt doorberekend aan de klant. Een woordvoerster van de Efteling zegt in het Algemeen Dagblad dat het pretpark dit in ieder geval niet van plan is. Anders zouden ze de concurrentiestrijd met bijvoorbeeld Plopsaland in België of Phantasialand in Duitsland weleens finaal kunnen verliezen, is het idee.

„Met dit in het achterhoofd hebben we besloten niet de volledige stijging van 12 procent door te berekenen aan onze gasten en deze deels zelf op te vangen. Dit zorgt voor minder marge aan onze kant en dus minder ruimte om te investeren en andere kostenstijgingen op te vangen.”

