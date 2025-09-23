Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Trein is vaak duurder dan vliegen, behalve op dit traject

Wie denkt dat de internationale trein een volwaardig alternatief is voor het vliegtuig, komt van een koude kermis thuis. Onderzoek van Evisumservice.nl laat zien dat voor negen van de tien populaire stedentrips vliegen sneller én goedkoper is.

Alleen een retourtje Berlijn is voordeliger met de trein.

Fors prijsverschil met vliegtuig

Het prijsverschil tussen een trein- en vliegreis is groot. Een retour Barcelona kost met de trein gemiddeld 706 euro en de enkele reis duurt ruim twaalf uur. Vliegen is sneller én goedkoper. Inclusief inchecktijd ben je in minder dan 4,5 uur op de plaats van bestemming, voor een kwart van de prijs. Voor Edinburgh is het verschil nog groter: 979 euro en 9,5 uur per trein versus 160 euro en 3,5 uur met het vliegtuig (inclusief inchecktijd).

Wil je naar Berlijn? Dán heb je wel geluk. Berlijn is namelijk een uitzondering. Met de trein tik je voor een retour zo’n 180 euro af, terwijl vliegen ruim 367 euro kost. Een nadeel aan de trein is wel dat je ruim 2,5 uur langer onderweg bent, maar je hoeft natuurlijk niet twee uur van te voren aanwezig te zijn en mag meer bagage meenemen.

‘Zonder Europees spoorplan verandert er weinig’

Volgens Mattijs Wijnmalen van Evisumservice.nl toont het onderzoek aan dat reizen per trein wel duurzamer is, maar in de praktijk vaak geen aantrekkelijk alternatief is voor het vliegtuig.

„Iedereen weet dat de trein groener is, maar wie naar Barcelona of Madrid wil, kiest automatisch voor het vliegtuig. Zolang treinkaartjes vier tot vijf keer duurder zijn, blijft de trein geen realistisch alternatief.”

Trein in politieke verkiezingstijd

Met de Tweede Kamerverkiezingen in oktober in zicht, staat de trein ook op de politieke agenda. GroenLinks en PvdA pleiten voor een klimaatticket van 59 euro per maand, waarmee reizigers onbeperkt kunnen reizen met het openbaar vervoer.

Volt wil een Europees hogesnelheidsnetwerk om vliegen op middellange afstanden te vervangen door snelle treinen.

Ook D66 en ChristenUnie benadrukken al langer dat treinreizen goedkoper en sneller moeten worden om concurrerend te zijn met het vliegtuig.

Wijnmalen noemt het „bemoedigend” dat meerdere partijen de trein hoger op de agenda hebben staan. Maar: „Wie echt wil dat de trein een serieus alternatief wordt voor het vliegtuig, moet zorgen dat het betaalbaar en praktisch wordt. Dat kan alleen als Europa gezamenlijk investeert in een modern internationaal spoornetwerk.”

