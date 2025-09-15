Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit is wat je écht wil weten voordat je naar Thailand gaat

Van paradijselijke stranden, de avontuurlijke jungle, steengoede massages waar je weken later nog aan terugdenkt, heerlijke curry’s tot yoga op het strand. Dit zijn de mooiste plekken van Koh Samui.

De zomervakantie is nog maar net voorbij, maar met deze regenachtige dagen begrijpen we dat je alweer droomt van een volgende zonbestemming. Thailand is dertien keer zo groot als Nederland en telt volgens het internet – we hebben het niet zelf geteld – meer dan 1400 eilanden. Maar waar begin je? Voor een ultieme Thailand-ervaring vlieg je naar Koh Samui. Het eiland is, na Koh Phuket, een van de grootste van het land en diende niet voor niets als decor voor het meest recente seizoen van de razend populaire HBO-serie The White Lotus.

Koh Samui is het beste te beschrijven als een allemansvriend: van backpackers, honeymoons tot aan digital nomads. Het eiland heeft voor ieder wat wils. Gezellige barstraatjes? Check. Paradijselijke stranden waar je urenlang niemand tegenkomt? Check. En wat veel mensen niet weten: het binnenland is verrassend groen, met regenwoud, kokosplantages en watervallen die je via smalle junglepaden bereikt.

Begin uitgerust in Bangkok

Maar laten we bij het begin beginnen: hoe kom je er? Koh Samui ligt in het zuiden van Thailand. De snelste manier is om vanaf Bangkok meteen door te vliegen naar het eiland, maar de snelste manier is niet altijd de leukste. Want na elf uur vliegen vanuit Amsterdam wil je niet meteen wéér een vliegtuig in. Dus eerst even landen in Bangkok.

De hoofdstad van Thailand is chaotisch, gezellig druk, kleurrijk en vol historie. In Bangkok zijn er genoeg tempels, 400 om precies te zijn. Navigeer naar de Wat Phra Kaew, gelegen in het Grand Palace. Hier schittert de Smaragdgroene Boeddha, een icoon die diep geworteld is in de Thaise cultuur en geschiedenis.

Hangovertini’s en krekels proeven op Khao San Road

Het leuke van Bangkok is dat je hier werkelijk alles kunt doen. Spring in de tuktuk naar de Lebua at State Tower, grote kans dat je het hotel kent uit de film The Hangover II. Neem de lift naar de open rooftopbar en nip aan een cocktail (zoals de Hangovertini) terwijl je geniet van het magische uitzicht over de stad.

Zin in wat reuring? Dan wil je een avondje naar Khao San Road gaan, al is het alleen al om mensen te kijken of nieuwe reizigers te ontmoeten. Deze levendige straat barst van de bars, streetfood en hostels. Proef krekels of andere insecten, laat spontaan een tattoo zetten of scoor goedkope souvenirs. ’s Avonds verandert alles in een groot feest met muziek, neonlichten en cocktails aan plastic tafeltjes.

Op naar Koh Samui

Daarna laat je het bruisende Bangkok achter je en gaat het relaxen beginnen. Op Koh Samui hangt een laidback vibe en hoef je zo min mogelijk te doen. Vanaf Bangkok is het een uur vliegen naar de luchthaven van Koh Samui. Maar je kunt ook de nachtbus (9 uur) pakken naar Surat Thani en vanaf daar vaart de ferry in ongeveer 1,5 uur naar Koh Samui.

Zodra je een voet op Koh Samui zet, wuiven de groene palmbomen je tegemoet. De mooiste stranden van Koh Samui zijn stuk voor stuk verschillend. Chaweng Beach en Lamai Beach zijn het populairst en rondom deze plekken tref je ook de meeste hotels. Wil je liever in alle rust een boek lezen met een kokosnoot in je hand? Bij Bang Koa Beach heerst een ongerepte sfeer en zijn nog weinig bars te vinden. Perfecte plek dus voor een wandeling of yoga op het strand.

Markeer vooral ook Taling Ngam in het zuiden van het eiland alvast in Google Maps. ’s Avonds hoor je hier alleen de krekels en de zee. Vanaf het strand kijk je uit op de mysterieuze Five Islands, in het Thais ‘Koh Si Koh Ha’, wat ‘vier eilanden, vijf eilanden’ betekent. De eilanden zijn verboden terrein voor toeristen omdat er zwaluwen nestelen, maar alleen het uitzicht vanaf het strand is al idyllisch, vooral bij zonsondergang.

Wat pak je in? In Thailand gebruiken ze een mix van stopcontacten, dus neem een wereldstekker mee. Vergeet ook je zonnebrand, muggenmiddel en een lichte regenjas niet. En als je tempels bezoekt: bedek schouders, buik en bovenbenen, een respectvolle outfit opent deuren. Ook wel handig om te weten: om naar Thailand te mogen reizen, heb je een geldig Nederlands paspoort nodig dat nog minstens 6 maanden geldig is bij aankomst.

Fieuwt view

Als je in Thailand bent, mag een scooutertour natuurlijk niet ontbreken. Koh Samui is geen plat eiland, dus reken op een portie avontuur. Bij Khun Si Viewpoint geniet je niet alleen van een mooi uitzicht, maar ook van verse ananas en het geluid van een kletterende waterval. Een van Koh Samui’s verborgen parels is de Secret Buddha Garden op de top van Pom Mountain. Deze magische tuin werd in 1976 door een gepensioneerde durianboer, Khun Nim, opgericht en staat vol met mysterieuze beelden van Boeddha, dieren en folkloristische figuren.

Wegdromen in een zwevend ligbed

Voor lunch en een waanzinnig uitzicht ga je naar The Cocoon. Vanuit een zwevend ligbed kijk je uit over de azuurblauwe zee terwijl je geniet van een verse smoothie. Op het menu tref je een mix van Thaise en Europese gerechten, denk aan kleurrijke saladebowls, tuna steaks en chicken wraps. Toch zin gekregen in een full moon party? Neem dan de ferry naar het naastgelegen eiland Koh Phangan, hier worden de beste full moon parties gehouden.

Als toerist wandel je wat af, uitzicht hier, strandwandeling daar. En wat is er nou relaxter dan een massage? Een Thaise massage. Exact. Op Koh Samui vind je meer dan genoeg plekken met goede massages. Dusita Spa in Chaweng is een aanrader, net zoals Urban Thai massage. Oh goed om te weten: je hoeft niet direct uit de kleren, een Thaise massage is vaak met kleding aan.

Van pure luxe naar pura vida

Heb je White Lotus ook gebingewatched? Dan kan het niet anders dan dat je het Four Seasons Koh Samui voorbij hebt zien komen. Dit mega riante resort bestaat uit meerdere privévilla’s met prachtige uitzichten over de Golf van Thailand. Benieuwd hoe het er in het echt uitziet? Rij dan even langs. Wel even sparen, want voor een nachtje betaal je gemiddeld al gauw 1200 euro (!).

Gelukkig zijn er ook genoeg budgetopties om te logeren. Slaap bijvoorbeeld in La Vida Samui. Dit hotel ziet er iets minder gelikt uit dan in de bekende serie, maar het ligt aan het rustige Maenam Beach, met een zee zo stil dat je er perfect kunt suppen en het mooiste: je mag SUP’s gratis lenen. Vanaf het zwembad heb je alsnog uitzicht op zee én kun je genieten van lekkere cocktails.

Tips voor vertrek

In theorie is de beste reistijd van november tot maart, omdat het dan droog en niet al te heet is. Maar eigenlijk is het regenseizoen een stuk minder erg dan de Hollandse herfst. Je kunt rekenen op een paar korte, flinke buien, maar de rest van de dag is het prima vertoeven en gewoon lekker weer.

Hoe kom je er? Wij vlogen met EVA Air in 11 uur direct van Amsterdam naar Bangkok. Wel zo lekker, de stoelen zijn extra ruim en je krijgt heerlijke maaltijden mét echt bestek. Filmpje erbij en de tijd vliegt. In Thailand reis je gemakkelijk met bussen, treinen of ferry’s. De taxi’s zijn goedkoop en in steden als Bangkok is een TukTuk ook een leuke manier om je te vervoeren. Betalen doe je met Thaise Baht en in tegenstelling tot Europa zijn veel betalingen hier nog cash. Kraanwater kun je trouwens beter niet drinken, gelukkig zit er op elke hoek wel een mini-supermarkt waar je goedkoop water kunt halen.

Reacties