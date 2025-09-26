Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Beveiliging op Schiphol niet goed genoeg: inspectie wijst op gaten en eist verbeteringen

De beveiliging van Schiphol schiet tekort. Dat blijkt uit een Europese controle die vorige week plaatsvond op de luchthaven. Inspecteurs van de Europese Commissie deden steekproeven om te testen of verboden spullen, zoals wapens of nep-explosieven, door de controles zouden komen.

Daarbij werden meerdere fouten ontdekt, waarvan één zelfs ernstig.

Tekortkomingen bij beveiligingsbedrijven

Bij de inspectie werden zowel de procedures voor reizigers als voor eigen personeel onder de loep genomen. Twee beveiligingsbedrijven kwamen daarbij in de problemen.

Schiphol moet nu een verbeterplan opstellen. Volgens ingewijden komt dit vrijwel nooit voor bij luchthavens van dit kaliber.

Veiligheid van de reizigers

Schiphol wil niets kwijt over de precieze tekortkomingen. „We doen nooit uitspraken over de beveiliging, ook niet over inspecties”, aldus een woordvoerder tegen De Telegraaf. Over de inhoud van het verbeterplan verwijst de luchthaven naar de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Volgens veiligheidsadviseurs is er bij dit soort controles nauwelijks ruimte voor fouten: een vergeten nagelvijltje is geen probleem, maar een gemist wapen in de bagage natuurlijk wel. Voor een luchthaven met internationale status kan dit de reputatie schaden, zeker omdat de Verenigde Staten hoge eisen stellen aan de beveiliging.

Meeste vluchten gaan vanaf Schiphol De meeste vluchten in Nederland vertrekken vanaf Schiphol. Vorig jaar ging het om 474.000 vliegbewegingen. De Amsterdamse luchthaven was vorig jaar overigens ook de enige luchthaven in Nederland die een groei van het aantal reizigers zag. Schiphol had een groei van 8 procent, terwijl Rotterdam en Maastricht het moesten doen met een groei van minder dan 1 procent. In Eindhoven daalde het aantal reizigers zelfs.

Gevoelig moment

De timing van de bevindingen is lastig voor Schiphol. De luchthaven is bezig met de heraanbesteding van de beveiligingscontracten, maar die procedure loopt vertraging op door een rechtszaak van bedrijven die buiten de boot vielen. Eén van de nieuwe partijen die per 1 maart 2026 aan de slag zou gaan, ging vorige week al onderuit bij de inspectie.

Eerder oordeelde een rechter bovendien dat Schiphol bewust koos voor een „laag niveau van beveiliging”, nadat klimaatactivisten eenvoudig het beveiligde gebied hadden weten te betreden.

Stakingen KLM

Ondertussen kampt Schiphol nog met een ander probleem: de grondpersoneelsstaking van vakbonden FNV en CNV voor aankomende woensdag. Hierdoor dreigen nog meer vluchten uit te vallen en extra veel passagiers de dupe te worden, waarschuwen advocaten namens KLM vandaag in een kort geding bij de rechtbank in Haarlem.

Het betreft de vierde woensdag op rij dat het KLM-grondpersoneel gaat staken. KLM wil die actie laten verbieden. De afgelopen weken maakten KLM en de bonden telkens afspraken over hoe die acties goed en veilig konden verlopen. Dit keer zouden de bonden niet bereid zijn tot dezelfde toezeggingen, waartoe zij bij de laatste actie nog wel bereid waren.

In het bijzonder gaat het om de bereidheid om nog wel vliegtuigen van Delta af te handelen, een Amerikaanse maatschappij waarmee KLM samenwerkt. Dit werd de laatste staking nog wel gedaan, maar komende woensdag zouden de stakers dat niet willen doen. Daardoor zou er een extra groot verkeersinfarct bij de gates kunnen ontstaan.

