Easyjet en Transavia overtreden regelmatig regels bij vertragingen en annuleringen: waar heb je recht op?

Een vliegreis boeken is niet zonder risico. Je hebt altijd de kans dat je vlucht wordt geannuleerd of vertraging oploopt. Gelukkig heb je op dat vlak ook de nodige rechten als reiziger, maar daar blijkt niet elke luchtvaartmaatschappij zich wat van aan te trekken. Volgens de Consumentenbond maken met name Easyjet en Transavia het af en toe bont. Daarom hier een opfrisser van je rechten.

Consumentenbond nam Easyjet en Transavia onder de loep en hun uiteindelijke oordeel liegt er niet om: beide luchtvaartmaatschappijen overtreden volgens de bond de Europese Passagiersverordening, die vastlegt waar reizigers recht op hebben. Maar waar heb je nu als reiziger recht op?

Welke regels worden overtreden en waar heb je recht op?

Easyjet blijkt reizigers soms langer dan 24 uur te laten wachten op een vervangende vlucht. Daarnaast biedt de maatschappij bij annuleringen en vertragingen uitsluitend eigen vluchten aan, ook als andere maatschappijen eerder vertrekken.

Rechten: als je vlucht meer dan 3 uur vertraagd is, heb je recht op een vervangende vlucht, waarbij de luchtvaartmaatschappij je de eerstvolgende vlucht moet aanbieden óf geld moet teruggeven. Als deze vlucht niet binnen 24 uur aankomt, mag je ook kiezen voor een vlucht van een andere maatschappij, op een andere dag of een vergelijkbare vlucht boeken en de kosten hiervan declareren bij de oorspronkelijke luchtvaartmaatschappij.

Reactie Easyjet

Reizigers die bovenstaande situatie meemaakten en naar de rechter gingen, kregen in meerdere gevallen gelijk, waarna Easyjet alsnog het ticket moest vergoeden. Toch zou de maatschappij weigeren haar beleid aan te passen. Sterker nog: Easyjet meent dat de bewering van de Consumentenbond ‘ongegrond’ is.

„Wij kunnen ons hier absoluut niet in vinden. EasyJet voldoet aan EU261 en neemt haar verplichtingen onder deze regelgeving serieus. Klanten kunnen via onze selfservicetool, onze klantenservice of door zelf een alternatieve vlucht te boeken – en vervolgens de kosten bij ons te declareren – bij andere luchtvaartmaatschappijen een vlucht regelen. Deze informatie staat duidelijk vermeld op onze hulppagina over vertragingen en annuleringen, waarvan klanten een link ontvangen zodra hun vlucht is verstoord”, aldus Easyjet.

Transavia

Ook Transavia zou geregeld in de fout gaan. Transavia zou passagiers vaak verplichten om bij een wijziging van hun vlucht zelf een vervangende vlucht of hotel te regelen. Ook zouden zij hier ongeldige voorwaarden aan stellen, zoals de verplichting om alleen met een budgetmaatschappij te vliegen of dat een hotel niet meer dan drie sterren mag hebben en maximaal 120 euro mag kosten.

Rechten: bij annulering van een vlucht heb je bij vertraging van drie uur of meer recht op verzorging, waaronder maaltijden, drankjes, een hotelovernachting en vervoer naar het hotel, afhankelijk van de omstandigheden en de duur van de wachttijd. De luchtvaartmaatschappij is verantwoordelijk voor het regelen hiervan, maar je kunt de kosten achteraf declareren als de maatschappij dit niet doet. Zorg ervoor dat je de kosten onderbouwt met bonnen en dat de uitgaven redelijk zijn

Reactie Transavia

Volgens de Consumentenbond beloofde Transavia in 2022 al zwart op wit om zich aan de Passagiersverordening te houden. „Uit de meldingen die we ontvangen en uit dossiers van claimbureau EUclaim blijkt dat Transavia die belofte niet altijd nakomt. En de luchtvaartmaatschappij liet deze zomer gestrande passagiers in Faro ook weer aan hun lot over”, aldus Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar.

Transavia heeft in een schriftelijke reactie aan Hart van Nederland laten weten dat ze ‘conform de Europese Passagiersverordening (EU261) handelen’. Volgens de maatschappij krijgen passagiers bij vertragingen en annuleringen ‘de nodige verzorging en accommodatie’. Wanneer reizigers zelf kosten maken en daar volgens de regels recht op hebben, ‘dan vergoedt Transavia deze kosten’.

Over het onderzoek zegt Transavia: „Het staat de Consumentenbond vrij om signalen te delen met de ILT; wij wachten een eventueel onderzoek van de toezichthouder af en werken daar uiteraard aan mee.”

