Ga jij met zwarte zaterdag de weg op? Déze tips kunnen je leed verzachten

Als er één dag is waarop je liever niet je autovakantie wil starten, dan is het wel op zwarte zaterdag. Aankomende zaterdag is het weer zover en kun je rekenen op urenlange files en drukke snelwegen. Ontkom je er niet aan om op zwarte zaterdag te vertrekken? Dan kunnen deze tips wellicht je leed verzachten.

Zwarte zaterdag is een term die wordt gebruikt voor de drukste dagen van het jaar op de Europese wegen. Deze dagen vallen vooral in de zomermaanden, omdat veel mensen dan tegelijkertijd naar hun vakantiebestemming vertrekken. Op een zwarte zaterdag moet je rekening houden met lange wachttijden en files, maar ook meer risico op pech en ongelukken. Kortom: het is geen fijne start van je vakantie. Maar hoe zorg je er nu voor dat je deze dag overleeft? ANWB zet speciaal voor zwarte zaterdag een aantal handige tips op een rij.

Vertrek niet ’s nachts

Of het nu wel of niet verstandig is om ’s ochtends vroeg te vertrekken, staat vaak ter discussie. Volgens de ANWB kun je het beter niet doen. Als je namelijk heel vroeg vertrekt kom je in de loop van de ochtend in Frankrijk aan, precies op het moment dat alle Fransen ook de weg op gaan. Je sluit dan eigenlijk achterin de file aan. Het is daarom veel verstandiger om op een ‘normaal’ tijdstip in de ochtend te vertrekken, bijvoorbeeld rond 9 uur ’s ochtends. Voor zwarte zaterdag komen ook de volgende tips goed van pas.

Rij nooit met een slippende koppeling

Deze tip komt wellicht te laat, maar is wel heel belangrijk: ga niet de weg op met een slippende koppeling. Onder normale omstandigheden heb je misschien geen last van een slippende koppeling, maar je auto is nu een stuk zwaarder beladen en je rijdt door de bergen heen. Hierdoor kun je last krijgen van rook, oponthoud en zelfs een dure reparatie.

Vermijd grote steden

Wat ook aanzienlijk kan helpen, is om de grote steden te vermijden. Het stuk rond Parijs is één van de drukste delen van Frankrijk, dus probeer daar omheen te rijden. Neem bijvoorbeeld een route door Midden-Frankrijk via Reims (A26). In Duitsland is het helaas lastiger om de drukte te omzeilen, vanwege wegwerkzaamheden.

Laat je auto voor vertrek controleren

Dit heb je waarschijnlijk al gedaan, maar mocht dat niet het geval zijn: probeer dan vandaag nog je auto te laten checken. Zorg ervoor dat het oliepeil, de koelvloeistof, je banden en de airo in orde zijn. Dat maakt je autorit een stuk comfortabeler!

Zorg voor genoeg eten en drinken

Hoewel er vaak genoeg wegrestaurants voorbij komen, kan het door file wel even duren voordat je er eentje treft. Zorg daarom dat je genoeg eten en drinken aan boord hebt. Denk aan grote flessen water, fruit en snacks. Heb je een huisdier aan boord? Zorg dan dat je voor hem/haar ook genoeg eten en drinken bij je hebt.

Reis in twee dagen in plaats van één

Mocht je de mogelijkheid hebben, dan kun je beter in twee dagen naar je vakantiebestemming rijden. Dat legt minder druk op de reis. In plaats van 1.000 kilometer op een dag kun je dan ’s middags al ontspannen op je overnachtingsadres.

Regel een tolbadge

In Frankrijk, Spanje, Italië en Portugal kun je tol betalen met de tolbadge. Dit bespaart je veel tijd bij de tolpoortjes. Kies je niet voor een tolbadge? Dan raadt ANWB aan om altijd een creditcard op zak te hebben, omdat je niet bij alle poortjes met contant geld of een pinpas kunt betalen.

