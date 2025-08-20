Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waarom volwassenen massaal naar zomerkamp gaan: oeroud mechanisme in ons brein

Zomerkamp? Dat is toch iets voor kinderen? Niet meer. In de VS en steeds vaker ook in Europa, schieten zogenoemde adult sleepaway camps als paddenstoelen uit de grond.

Volwassenen betalen grof geld om een weekend lang in hutjes te slapen, kampvuur te stoken, spellen te doen en/of gewoon even helemaal niks te hoeven.

Spelen is gezond

Dat een zomerkamp voor volwassenen ineens zo populair is, is eigenlijk logisch. Psychologen weten al langer dat vrije tijd en spelen goed zijn voor ons hoofd. Het verlaagt stress, vermindert gevoelens van angst en depressie en zorgt voor meer zelfvertrouwen.

Toch voelen veel volwassenen zich schuldig als ze zomaar iets voor de lol doen. Een kamp speciaal voor volwassenen normaliseert dat gevoel van spelen. Het maakt het makkelijker om er echt van te profiteren.

Nieuwe vrienden maken

Het draait niet alleen om een potje trefbal of karaoke bij het kampvuur. Net als bij grote fanconventies, denk Comic-Con of Star Trek-bijeenkomsten, zit de kracht vooral in het samen zijn.

Uit onderzoek blijkt dat mensen niet per se voor de beroemdheden naar conventies gaan, maar voor elkaar. Het zijn mensen die elkaar begrijpen. Zo ontstaan er vriendschappen die jaren meegaan. Precies dat gebeurt ook op deze volwassenenkampen: onbekenden die elkaar vinden en het gevoel krijgen dat ze ergens bij horen.

Vanuit de evolutie gezien is dat gevoel van erbij horen trouwens heel belangrijk. Onze voorouders overleefden niet in hun eentje, maar in groepen. Samen jagen, samen beschermen, samen zorgen: wie buiten de groep viel, had weinig kans. Dat oeroude mechanisme zit nog steeds in ons brein: verbinding met anderen geeft een gevoel van veiligheid en verlaagt stress. Geen wonder dus dat we ons gelukkig voelen op plekken waar we onderdeel zijn van een groep.

Bovendien raken we nog wel eens vrienden kwijt in ons volwassen leven. Hoe dat komt legde Metro eerder uit.

Zomerkamp haalt je even uit je gewone leven

Belangrijk is ook de setting. Zowel conventies als deze zomerkampen zijn wat wetenschappers liminale ruimtes noemen: tijdelijke omgevingen waarin andere regels gelden. Je laat je dagelijkse stress achter en stapt een bubbel in waar plezier en zelfexpressie voorop staan. In zo’n omgeving mag je zingen, gek doen, creatief zijn en jezelf laten zien zoals je bent. Dat geeft een bevrijdend gevoel en vaak neem je er iets van mee terug naar je gewone leven.

Wat je dan precies doet tijdens zo’n kamp? Bierproeverijen, kookworkshops, knutselen of gezamenlijke sing-alongs bijvoorbeeld. Het programma is vaak net zo divers als de deelnemers. Het doel is niet winnen of presteren, maar simpelweg samen plezier maken.

Waarom zijn die zomerkampen nu zo populair?

De wereld wordt steeds digitaler en drukker, dus zoeken veel mensen naar echte verbinding en een plek waar niks moet. Dat verklaart waarom zowel conventies als volwassenenkampen zo populair zijn en waarom mensen bereid zijn er flink voor te betalen. Het biedt precies wat we blijkbaar het hardst nodig hebben: ontspanning, vriendschap en een weekend zonder verantwoordelijkheden. Geen pietsie pech, want je hoeft er niets.

