Op vakantie, maar wat doe je met je kat?

De koffers staan klaar, de zon wacht, maar wat doe je met de kat? Anders dan honden zijn katten echte huismussen. Ze houden van hun vaste plek en schieten in de stress van een nieuwe omgeving. Toch moet er iemand voor ze zorgen als jij weg bent. Er zijn verschillende mogelijkheden, elk met hun eigen voor- en nadelen. Metro zet ze op een rij, zodat jij als kattenbezitter je dier met een gerust hart thuis kan achterlaten.

Wat het beste is voor je kat, hangt van verschillende dingen af. Jonge kittens laat je liever niet twee weken alleen met een oppas die maar één of twee keer per dag langs komt. Oudere katten, die vrijwel nooit buiten komen, kun je beter niet naar een pension brengen. Dat geldt ook voor katten die gevoelig zijn voor stress. Kortom, kijk goed naar wat past bij het karakter van je kat.

Oplossing 1: De sleutel aan je buren geven

De meest klassieke oplossing is de sleutel aan de buren geven. Als je een goede band hebt met de mensen die naast je wonen of vrienden in de buurt hebt, is dit vaak de goedkoopste en makkelijkste keuze. De kat blijft thuis, krijgt eten en een schone bak en je hoeft er weinig voor te regelen. Vaak volstaat een fles wijn of een bedankje achteraf. Het nadeel is dat buren geen professionals zijn. Als er iets misgaat of als je kat medicijnen nodig heeft, is dat niet altijd eenvoudig. Duidelijke afspraken maken is daarom belangrijk: hoe vaak komen ze langs en doen ze meer dan alleen het etensbakje vullen?

Oplossing 2: Kattenoppas aan huis

Baasjes kiezen ook vaker voor een kattenoppas aan huis. Via platforms als Pawshake, Petbnb of Huisdierenoppas.nl boek je iemand die dagelijks langskomt. Voor gemiddeld tien tot twintig euro per bezoek krijgt je kat eten, aandacht en een schone bak.

Het voordeel: minder stress voor de kat, want die blijft gewoon in zijn vertrouwde omgeving. Het nadeel: je moet goed checken wie je binnenlaat – al werken de meeste platforms met recensies en verificaties. De vraag naar kattenoppassers groeit elk jaar, zeker in de zomermaanden wanneer pensions snel vol zitten.

Oplossing 3: Het kattenpension

Een andere optie is het kattenpension. Daar wordt je huisdier verzorgd in een aparte ruimte of groepsverblijf. Het geeft baasjes een veilig gevoel, want er is altijd iemand in de buurt, vaak met ervaring in de zorg voor dieren. De kosten liggen tussen de tien en twintig euro per dag, maar in luxe pensions is dat hoger. Wel ervaren veel katten stress door de vreemde omgeving en de geur van andere dieren. Bovendien moet je er vroeg bij zijn: populaire pensions zitten in juli en augustus vaak al maanden van tevoren vol.

Oplossing 4: De kat laten logeren bij bekenden

Je kunt je kat ook tijdelijk bij familie of vrienden laten logeren. Dat kan fijn zijn, zeker als de kat de logeerplek al kent en het rustig is. Voor jonge of sociale katten kan dit prima werken. Voor oudere of gevoelige katten kan een nieuwe omgeving spanning geven. Het is dus afhankelijk van het karakter van je kat en de omstandigheden op de logeerplek.

Oplossing 5: Je kat meenemen op vakantie

Tot slot is er nog de optie om je kat mee te nemen op vakantie. Voor de meeste dieren is dit geen goed idee. Reizen, vreemde geluiden en een onbekende plek leveren vaak paniek op. Alleen rustige katten die al vanaf jonge leeftijd meegaan, kunnen ermee overweg. In dat geval moet je rekening houden met chippen, vaccinaties en een dierenpaspoort, samen goed voor zo’n 75 tot 100 euro. Toch blijft dit de uitzondering; de meeste katten zijn simpelweg gelukkiger thuis. Voor honden geldt dat overigens niet: veel eigenaren kiezen ervoor om hun trouwe viervoeter mee te nemen op vakantie.

Welke keuze je ook maakt, het belangrijkste is dat je kat zich veilig voelt en goede zorg krijgt. Voor de meeste katten betekent dat: thuisblijven met iemand die dagelijks langskomt.

