Recordaantal last minute boekingen, veel mensen boeken binnen week voor vertrek

Er was in juli een recordaantal last minute boekingen. 37 procent van de reizen is kort voor vertrek geboekt.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van HotelSpecials.nl.

Meer lastminuteboekingen in juli

Vakantiegangers wachten steeds langer met het boeken van hun verblijf. Volgens het reisbureau komt de stijging onder meer door het weer, de prijzen en vrije dagen. Reisbrancheorganisatie ANVR zag eerder al dat Nederlanders dit jaar hun vakantie later boeken dan normaal. De ontwikkelingen hebben volgens de organisatie deels te maken met het prijsniveau. De prijzen stegen de afgelopen jaren rap, waardoor Nederlanders langer wachten met het vastleggen van een vakantie.

Bovenop last minutes zijn arrangementen met flexibele voorwaarden, zoals gratis annuleren of omboeken, in trek. Ook pakketten met aanvullende services worden geliefder. Denk aan wellness, een inbegrepen diner, late check-out of kamerupgrade.

🛩️ Wat is een last minute? Een last minute vakantie is een reis die je boekt binnen vier tot zes weken voor vertrek. Het idee is dat reisorganisaties liever met een klein beetje winst eindigen dan met lege vliegtuigstoelen of hotelkamers blijven zitten.

Hotels in eigen land populair

Bij de meeste last minute boekingen is de aankomstdag al binnen een week. Eén tot drie dagen van tevoren wordt het meest geboekt. Op maandag en donderdag merkt het reisbureau een piek in boekingen.

Het reisbureau ziet vooral boekingen voor hotels in eigen land binnenkomen. De populairste regio’s zijn de kust van Nederland, Zuid-Limburg, de Veluwe, Biesbosch en de Utrechtse Heuvelrug. Ook hotels net over de grens in Duitsland of België worden gretig geboekt, vooral in de natuur of op rustige locaties. Het zijn vooral gezinnen en stellen die een korte vakantie die op het laatste moment een korte moment boeken, bijvoorbeeld voor een weekend of een midweek.

Metro zocht vorige week uit of een last minute vakanties echt goedkoper zijn. Het korte antwoord: zeker niet altijd. In het hoogseizoen zijn populaire bestemmingen vaak ruim van tevoren volgeboekt. De prijzen liggen dan hoog, en omdat de vraag toch wel groot is, is er voor aanbieders weinig reden om last minute écht te gaan stunten.

Het liefst haal je alles uit je vakantie en kom je zo ontspannen mogelijk thuis. Hoe doe je dat het beste?

