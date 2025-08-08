Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Powerbank in brand gevlogen tijdens KLM-vlucht, maar wat zijn nu eigenlijk de regels?

Passagiers van een KLM-vlucht van Brazilië naar Nederland kregen dinsdagavond de schrik van hun leven: halverwege de vliegreis vulde de cabine zich plotseling met dikke rook. De oorzaak? Een powerbank die in de fik was gevlogen. Maar wat zijn nu eigenlijk de regels als het gaat om het meenemen van een powerbank in het vliegtuig?

De brand ontstond zo’n vier uur voordat het vliegtuig zou landen op Schiphol. Op beelden is te zien dat er direct flinke paniek ontstaat. Mensen bedekken hun gezicht met kussens, terwijl stewardessen met ademhalingsbeschermers en brandblussers door het vliegtuig lopen. „Iedereen schrok zich kapot”, zo schrijft één van de passagiers op Instagram. „Mensen riepen: ‘Brand, brand!’ Ik wist niet wat er aan de hand was en dacht: dit is het einde.”

Reis kon doorgaan

Een powerbank in een rugzak bleek de aanstichter van de brand te zijn. Het is niet bekend hoe het apparaat vlam kon vatten, maar volgens KLM is de brand ‘snel en volgens de veiligheidsprocedures geblust’. De vlucht kon hierna gewoon worden voortgezet en niemand is gewond geraakt. Het incident roept wel een belangrijke vraag op: hoe kan het dat een powerbank zomaar in de fik vliegt? En mag je eigenlijk wel een powerbank meenemen in het vliegtuig?

Wat is een powerbank? Een powerbank is een externe, herlaadbare lithium ion batterij waarmee je in geval van nood je smartphone of tablet kunt opladen, zonder dat je daarvoor een stopcontact nodig hebt. Zo’n powerbank is ideaal voor onderweg, zeker tijdens een lange vlucht. Zo ben je ervan verzekerd dat je altijd met een volle telefoon weer landt.

Mag je een powerbank meenemen in het vliegtuig?

Als het gaat om het meenemen van een powerbank in het vliegtuig, zijn er speciale regels. Lithium ion batterijen, waaronder de meeste powerbanks vallen, mag je in je handbagage meenemen het vliegtuig in. Bij de meeste luchtvaartmaatschappijen mogen ze echter niet mee het ruim in. Die regel is er niet voor niks: ze nemen namelijk brandgevaar met zich mee. De accu bevat lithium, een brandbare en explosieve stof. In een powerbank zit slechts een kleine hoeveelheid lithium, maar als zo’n accu oververhit raakt, dan kan dit voor kortsluiting én soms ook een brand zorgen.

Let híer altijd goed op

Voordat je je powerbank in je handbagage stopt, is het wel belangrijk om met het volgende rekening te houden: je mag in principe twee powerbanks meenemen op je vlucht, maar die moeten samen wel onder de maximumcapaciteit van 100 Wh blijven. Heb je een powerbank mee met een hogere capaciteit? Dan moet je dit netjes melden bij het inchecken. De vliegtuigmaatschappij kan dan beslissen om ze in het ruim bij ‘speciale goederen’ te vervoeren. Je kunt de capaciteit in de meeste gevallen gewoon van de powerbank aflezen, maar het kan wel zijn dat het na verloop van tijd moeilijker leesbaar is. Mocht je het dus niet meer zeker weten, is het verstandig om je powerbank even online op te zoeken.

Reacties