Down en gestrest na je vakantie? Zo voorkom je die post-vakantie blues

Je kijkt weken uit naar je vakantie en geniet volop, maar ooit – en vaak veel te snel – komt toch echt het moment dat je weer achter je laptop kruipt. Voor veel mensen voelt thuiskomen van vakantie als een harde landing.

Binnen no time is het ontspannen gevoel verdwenen en maakt stress zich weer meester van je hoofd. Onderzoek laat zien dat dit normaal is, maar ook dat je veel kunt doen om de zogeheten post-vakantie blues te voorkomen.

Wat vakantie met je brein doet

Een vakantie is niet alleen goed voor je humeur, maar ook letterlijk voor je hersenen, geeft de Hersenstichting aan. Tijdens je vrije dagen krijgen ze eindelijk de kans om te herstellen van alle prikkels en verplichtingen. Het stresshormoon cortisol daalt, terwijl geluksstofjes zoals dopamine en serotonine juist stijgen. Het resultaat: je voelt je lichter, creatiever en bent vaak scherper van geest. Dat is ook de reden waarom je na vakantie soms ineens de beste ideeën hebt.

Het nadeel? Dat effect is tijdelijk. Wetenschappers noemen dit de fade-out-periode. Het vakantiegevoel kan na drie dagen alweer weg zijn, soms houd je het een paar weken vast. Hoe sneller je weer in je oude werkpatroon duikt, hoe korter de voordelen blijven hangen.

De valkuil: overcompenseren

Veel mensen maken het zichzelf extra lastig door na de vakantie meteen keihard in te halen. De inbox vol, collega’s die op je wachten, vergaderingen die zich opstapelen. Voor je het weet werk je meer uren dan vóór je vertrek.

Volgens Harvard Business Review is dat funest: je schakelt als het ware in één klap van 30 naar 100 kilometer per uur. Het resultaat? Extra stress, schuldgevoel en zelfs een verhoogde kans op burn-out.

Slimme trucjes tegen stress na vakantie

Gelukkig zijn er manieren om je vakantiegevoel te verlengen en de overgang soepeler te maken. Onderzoekers tippen onder meer het volgende:

Plan een bufferdag

Kom niet de avond voor je eerste werkdag pas thuis. Gun jezelf een dag om uit te pakken, boodschappen te doen of gewoon bij te komen.

Houd je agenda licht

Blokkeer in je eerste werkweek tijd voor rustige taken en plan geen zware vergaderingen op dag één.

Breng vakantiegewoontes mee naar huis

Voelde je je top door veel te wandelen, buiten te zijn of te lezen? Zet dat ook na je vakantie op de agenda. Kleine beetjes helpen.

Plan leuke dingen na je vakantie

Een etentje, een massage of een middagje in het park. Uit onderzoek blijkt dat dit de positieve effecten van vakantie verlengt.

Bereid thuiszaken voor

Regel je boodschappen, betalingen en andere regeldingen vooraf. Thuiskomen in een opgeruimde, stressvrije omgeving maakt een wereld van verschil. Ook iemand geregeld om je planten water te geven? Zorg dan wel dat je je sleutel geeft aan iemand die je vertrouwt.

Stel grenzen

Bepaal wanneer je weer bereikbaar bent en wanneer niet. Zo kun je je automatische antwoorden van je mail een dag of twee langer aan laten staan om alles weer goed op een rij te krijgen. Zo voorkom je dat je vakantie in één dag verdampt.

Ook micro-pauzes werken

Het gaat trouwens niet alleen om vakanties. Zelfs korte momenten van rust tijdens een drukke werkdag hebben effect. Even een wandeling maken, stretchen of diep ademhalen helpt je stress-systeem te resetten. Zie vakantie dus niet als dé enige manier om op te laden, maar als onderdeel van een bredere strategie: afwisseling tussen inspanning en herstel.

Het idee dat je pas rust verdient als je takenlijst leeg is, mag de prullenbak in. Zie vrije tijd als onderdeel van goed presteren, net zoals sporters rust nemen om sterker terug te komen. Door slim om te gaan met de dagen ná je vakantie, kun je veel langer nagenieten van dat relaxte gevoel, en voorkom je dat je na een paar dagen alweer droomt van de volgende vakantie.

