Alleen nog een rugtas mee bij KLM? Zo werkt het nieuwe ticket, rolkoffer verleden tijd

KLM begint op 9 september met een opmerkelijke proef: een nieuw Basic-ticket waarmee je alleen een rugtas of handtas mag meenemen. En dat mag er eentje zijn van maximaal 40 x 30 x 15 centimeter, dus precies wat onder de stoel voor je past. Rolkoffertjes zijn met dit ticket verleden tijd.

De luchtvaartmaatschappij zegt genoeg te hebben van de eindeloze strijd om plek in de bagagebakken. Elke dag worden er zo’n tienduizend trolleys bij de gate ingenomen omdat ze simpelweg niet passen. Dat zorgt voor irritatie, opstoppingen en vertragingen.

Volgens KLM, waar laatst een powerbank tijdens een vlucht in brand vloog, moet het nieuwe tarief reizigers stimuleren om lichter te reizen. Op sommige routes wordt er zelfs getest met een variant waarbij het goedkoper is om ruimbagage bij te boeken dan een trolley. De vraag is dan: kiezen mensen eerder voor een koffer in het ruim dan voor handbagage boven hun hoofd?

Hoeveel goedkoper wordt het dan bij KLM?

Op de vraag hoeveel geld reizigers besparen door dit Basic-ticket, blijft KLM vaag. Soms gaat het om een paar euro, soms om 10 tot 15 euro. Maar het nieuwe tarief hoeft niet altijd goedkoper te zijn dan een ticket mét handbagage. Op sommige routes is ruimbagage bijboeken zelfs voordeliger dan handbagage, dat maakt het ingewikkeld.

Wel zorgt het mogelijk voor minder gedoe bij de gate. Maar zelfs als handbagage in de vorm van een rolkoffertje wél in je ticket zit, kan KLM niet garanderen dat je koffertje mee de cabine in mag. Is er geen plek, dan gaat hij alsnog het ruim in.

Kritiek van de Consumentenbond

De Consumentenbond reageert fel. Volgens Europese regels mag een redelijke hoeveelheid handbagage gratis mee. KLM zou met dit tarief in hetzelfde rijtje vallen als prijsvechters Ryanair en Vueling, maatschappijen waar al een Europese klachtenprocedure tegen loopt. De tas die KLM nu nog toestaat is zelfs kleiner dan bij easyJet, een luchtvaartmaatschappij waarbij altijd al veel te doen is om de afmetingen van handbagage.

KLM benadrukt dat het gaat om een proef: de luchtvaartmaatschappij wil onderzoeken of passagiers hun gedrag aanpassen wanneer handbagage beperkt of duurder wordt. Ook kijkt KLM naar nieuwe toestellen met meer bagageruimte, al voorziet de maatschappij dat dit het probleem niet volledig oplost.

Wat betekent dit voor reizigers?

Passagiers met een Basic-ticket weten zeker dat hun rugtas mee mag, mits het de juiste afmetingen heeft. Maar wie zijn rolkoffertje niet wil missen moet bijbetalen én hopen dat er nog plek is in de cabine.

