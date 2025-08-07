Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Eet jij op vakantie aardappelen en een broodje pindakaas? Je bent niet de enige Nederlander

‘Wat de boer niet kent, dat vreet ie niet’, was ooit een veel gehoorde uitspraak. Voor een deel van de Nederlanders die vakantie vieren geldt dat min of meer. We weten van voedsel in het buitenland vaak best wel wat het is, maar ons bordje op tafel mag best vertrouwd aanvoelen. En zo hebben we wel meer eigen gewoontes.

Nogmaals: we hebben het over een deel van de landgenoten op vakantie, die blij worden van aardappelen, vlees, bruine boterhammen met pindakaas en een bakje vla toe. 12 procent van de Nederlandse vakantiegangers eet in het buitenland het liefst dezelfde doordeweekse kost als thuis.

Dat blijkt uit onderzoek over eten op vakantie van reisplatform 27vakantiedagen.nl onder meer dan 1200 volwassen Nederlanders.

Op vakantie dezelfde tijd aanhouden als thuis

Vakantie vieren in eigen land wordt trouwens fiks duurder, schreef Metro gisteren. Er zullen in 2026 heel want mensen voor een tripje buitenland kiezen. En wat eten we dan? En hoe laat?

Metro’s Roos liet zich eerder dit jaar absoluut niet leiden door thuis. Zij gaf zich op Aruba juist helemaal over aan de lokale eetgewoonten (haar vakantie-avontuur lees je hier).

27 procent van de ondervraagden zegt op vakantie, naast de groep die hetzelfde eet als thuis, ook zoveel mogelijk de Nederlandse etenstijden aan te houden. Je verwacht het misschien niet, maar dertigers en veertigers houden het vaakst vast aan Hollandse eetpatronen. Zo zegt 36 procent van hen op vakantie liever niet later of eerder te eten dan thuis.

‘Kieper je routine overboord’

„De meeste mensen gaan op vakantie om er even lekker tussenuit te zijn”, zegt Johannes Keuning, oprichter van 27vakantiedagen.nl. „Kennismaken met een andere cultuur en dingen even helemaal anders doen dan thuis, zijn onderdeel van de charme van een reis in het buitenland. Toch vinden sommigen het lastig vaste patronen los te laten. Mijn tip: probeer je Nederlandse routines zoveel mogelijk overboord te kieperen. Op die manier haal je veel meer voldoening uit je buitenlandse reis. Zowel cultureel als qua ontspanning.”

Vakantie vol ergernissen

Veel Nederlandse vakantiegangers ergeren zich aan lokale gebruiken die de plaatselijke bevolking erop nahoudt. Denk bijvoorbeeld aan een siësta of afwijkende slaap- en etenstijden (19 procent). Wederom zijn de jongere generaties hierover het minst te spreken. Keuning: „Als je alles het liefst houdt zoals thuis, dan kun je het beste gewoon niet in het buitenland op vakantie gaan. De meeste plaatselijke gebruiken zijn eeuwenoud en ontstaan om het hoofd te bieden aan de alledaagse realiteit, zoals hoge temperaturen of andere uitdagingen. Ik snap dat het voor landgenoten een cultuurshock kan zijn dat in Griekenland of Italië sommige restaurants bijvoorbeeld pas na achten opengaan. Wat mij betreft is dat juist wat reizen zo interessant maakt.”

Metro ging onlangs de straat op om te vragen naar echte ergernissen op vakantie (je ziet het hieronder). Eén persoon relativeert: „Je kunt niet verwachten dat ze overal frikadellen verkopen.”

Eerder naar huis

Als het cultuurverschil toch te groot blijkt te zijn, rest altijd nog de mogelijkheid van een vervroegde terugreis. Uit het onderzoek blijkt dat een kwart van alle Nederlanders weleens eerder dan gepland is teruggekeerd van een buitenlandse vakantie, al dan niet door heimwee.

Keuning: „Een goede voorbereiding is het halve werk. Nog voor ik een vakantie boek, doe ik onderzoek naar de lokale gebruiken en cultuur van de plek van bestemming. Ik lees zoveel mogelijk reviews en ervaringen van andere Nederlanders. Niet alleen ga ik daardoor met een geruster hart op reis, het zorgt ook voor meer voorpret over de uiteindelijke vakantie.”

Het liefst haal je alles uit je vakantie en kom je zo ontspannen mogelijk thuis. Hoe doe je dat het beste?

Reacties