Dit is waarom bij veel campings de badmuts en speedo verplicht zijn

Bij veel campings in Italië en Frankrijk moet je verplicht een badmuts op en een strak broekje aan. Het is de nachtmerrie van veel Nederlandse vakantiegangers… maar waarom gelden die regels eigenlijk?

Campingspecialist ACSI deed eerder al onderzoek naar de badmuts- en speedoplicht. De verplichting tot een badmuts zie je vooral in Italië. Op 176 van de Europese campings die ACSI inspecteerde moet je een badmuts op in het zwembad. 86 procent daarvan ligt in Italië.

Waarom de badmuts verplicht is

De voornaamste reden is hygiëne. „Op deze manier wordt geprobeerd haren en huidschilfers uit het water te houden”, zegt ACSI-directeur Ramon van Reine. Campings kunnen bij de lokale autoriteiten een ontheffing aanvragen voor de badmutsplicht, mits ze het zwemwater op een andere manier aantoonbaar schoon houden. „Daarom zul je op veel grote campings gewoon zonder kunnen zwemmen.”

Overigens hebben de badmutsen nog een voordeel: ze beschermen ook tegen zuigbeklemming in het afzuigrooster van het zwembad. Losse haren kunnen vast komen te zitten in zwembadroosters en door de sterkte zuigkracht kun je onmogelijk loskomen. Dat is levensgevaarlijk en zorgt jaarlijks voor meerdere verdrinkingsdoden.

Strakke zwemboek ook hygiënischer

De verplichting tot een Speedo-achtige zwembroek is eerder een Frans tafereel. Op 987 campings in Europa moeten mannen een strakke zwembroek aan. Daarvan liggen er 959 in Frankrijk. Ook daarbij is de reden weer hygiëne. Een lange zwembroek kan namelijk ook als short worden gedragen, naar bijvoorbeeld het strand of een stadje. Daardoor komen er bacteriën en vuil op, die je vervolgens weer meeneemt naar het zwembad. Een strakke zwembroek draag je doorgaans puur om te zwemmen. Ook houden wijde zwembroeken meer water vast.

Eerder dook Metro al in de kwestie hoe vies een zwembad nou eigenlijk is. Volgens een Amerikaans rapport van gezondheidsinstituut CDC zijn er tussen 2015 en 2019 ruim 200 uitbraken van ziekten gelinkt aan zwembaden geweest. Het gevaar zou vooral schuilen in wat mensen zelf meebrengen naar het zwembad. Denk aan zweet, urine, huidschilfers en zelfs ontlasting.

De eerder genoemde Van Reine adviseert om een badmuts en speedo al in Nederland te kopen. Vaak zijn deze producten wel in campingwinkels te koop, maar daar zou je zomaar eens een stuk dieper in de portemonnee kunnen tasten.

