Met déze BN’ers gaan Nederlanders het liefst op autovakantie (en met deze liever niet)

Tijdens een lange autorit is een leuke reisgenoot onmisbaar. Je hebt immers heel wat tijd te doden, dus een beetje gezelligheid is wel zo fijn. Maar wat maakt iemand nu een leuke reisgenoot? En welke BN’ers zien Nederlanders als de perfecte reisgenoten?

Reiswebsite Tussenstop.com zocht het uit en kwam vandaag met een opvallend lijstje.

Voor het onderzoek werden 5800 Nederlanders gevraagd naar hun voorkeuren als het gaat om een reisgenoot. Wat maakt iemand nu hét ideale gezelschap tijdens een ritje over de snelwegen, door bergen of langs Franse dorpjes? Met name vier eigenschappen bleken voor veel mensen belangrijk te zijn, namelijk:

Humor en gezelligheid: voor de meeste mensen draagt een gezellige sfeer bij aan het vakantiegevoel. Maar liefst 63 procent van de ondervraagden vindt dat lachen, leuke gesprekken en luchtige onderwerpen onmisbaar zijn tijdens een autovakantie.

Geen irritaties of ‘auto-ergernissen’: waar mensen dan weer niet op zitten te wachten, zijn mensen die overmatig praten of klagen, commentaar geven op hun rijstijl, gespannen reageren in het verkeer of altijd maar op hun telefoon zitten.

Stressbestendigheid en een positieve instelling: van files tot een lekke band: tijdens een reisvakantie kan er van alles misgaan. En dan is het best fijn als er iemand naast je zit die het hoofd koel kan houden, oplossingsgericht denkt en de moed erin houdt.

Samen kunnen genieten van muziek en podcasts: Een goede afspeellijst of het samen luisteren naar podcasts is voor veel mensen ook een absolute must. Een groot deel van de ondervraagden vindt het belangrijk om muziek te kunnen delen hiervan samen te kunnen genieten.

Deze bekende mensen zijn favoriet voor een autovakantie

Maar van welke BN’ers denken mensen nu dat ze hoog zullen scoren op dit ‘eisenpakket’? Met wie kruipen ze het liefst achter het stuur? Qua vrouwen blijken deze BN’ers bij de meeste mensen bovenaan het lijstje te staan als het gaat om een autovakantie:

1. Marieke Elsinga – radio-dj en tv-presentatrice (Qmusic, RTL)

2. Katja Schuurman – actrice en presentatrice

3. Floortje Dessing – presentatrice van reisprogramma’s

Top 3 populairste mannen:

1. Max Verstappen – Formule 1-coureur

2. Arjen Lubach – presentator en cabaretier

3. Andy van der Meijde – oud-voetballer en YouTuber

Deze bekende mensen zijn het minst favoriet voor een autovakantie

Er blijken echter ook heel wat BN’ers te zijn die Nederlanders liever niet naast zich in de auto hebben. Redenen die hiervoor genoemd worden zijn ‘een saaie uitstraling’, ‘druk gedrag’ of ’te veel geklaag’.

Minst populaire vrouwen:

1. Caroline van der Plas – politica (BBB)

2. Angela de Jong – tv-recensent en columnist

3. Patricia Paay – voormalig zangeres

Minst populaire mannen:

1. Peter Gillis – ondernemer en realityster

2. Dick Schoof – demissionair minister-president

3. Marcel van Roosmalen – schrijver en presentator

