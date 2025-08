Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waarom je je bagagelabel nooit op het vliegveld moet weggooien (maar pas thuis)

Het is verleidelijk om je bagagelabel direct bij aankomst op het vliegveld eraf te trekken, maar toch kun je dit beter niet doen. Criminelen blijken op slinkse wijze misbruik te maken van weggegooide bagageclaims op het vliegveld. Hoe dat precies zit je lees je hier.

Op het vliegveld wordt je koffer of tas voorzien van een bagagelabel en dat is natuurlijk niet voor niks: mocht je je bagage kwijtraken of mocht deze verwisseld worden met die van een andere reiziger, dan kan een label met je contactgegevens je helpen om je bagage ook weer terug te vinden. Daarnaast helpt het label ook het luchthavenpersoneel en bagageafhandelingsmedewerkers om je bagage snel te identificeren en sorteren. Het is dan ook belangrijk dat je dit label tijdens het reizen op je bagage laat zitten.

Frauduleuze claims

Zodra je reis er op zit is het verleidelijk om het bagagelabel er meteen af te trekken en op het vliegveld weg te gooien, maar dit is niet verstandig. Volgens een luchthavenmedewerker worden de weggegooide bagagelabels op vliegvelden steeds vaker gebruikt om ‘frauduleuze’ claims in te dienen met de persoonlijke informatie die erop staat. De vrouw, die bij luchtvaartmaatschappij Delta werkt, zegt dat het aantal meldingen van frauduleuze claims flink is toegenomen.

Bagagelabel nooit weggooien op het vliegveld

„We krijgen opvallend veel claims binnen van mensen die hun bagage bij de ‘vermiste voorwerpen’ aangeven. Bij nader onderzoek blijkt echter dat de mensen niet hun eigen bagage opgeven, maar die van een label die ze op het vliegveld hebben aangetroffen. Deze mensen houden op het vliegveld in de gaten wie hun bagagelabel verwijdert en gebruiken vervolgens de gegevens die erop staan om claims voor een vergoeding in te dienen.”

Vervelende gevolgen

Nu is het natuurlijk niet fijn als je gegevens worden misbruikt voor zo’n frauduleuze claim, maar je verliest er zelf natuurlijk geen geld door. Toch benadrukt de luchthavenmedewerker dat het wel in je nadeel werkt. „Het zorgt ervoor dat het lastig is om de echte mensen te vergoeden als ze een legitieme claim indienen.” De medewerker adviseert daarom om de bagagelabel pas te verwijderen als je de luchthaven hebt verlaten, bij voorkeur thuis. Op die manier weet je zeker dat niemand met je gegevens aan de haal gaat.

