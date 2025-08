Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Alpen zijn toeristen zat: tijdsloten en gedragscodes moeten de rust terugbrengen

De Alpen trekken jaarlijks miljoenen bezoekers, maar die liefde is allang niet meer wederzijds. In Zuid-Tirol en Oostenrijk groeit de frustratie over overvolle paden, afval in de natuur en ongepast gedrag van wandelaars. Lokale overheden en bewoners grijpen in, het liefst met tijdsloten, gedragscodes en zelfgeknutselde toegangspoortjes.

Toeristen blijven massaal afreizen naar populaire plekken als de Dolomieten en de Oostenrijkse gletsjers. En ja, die selfie bij de Drei Zinnen is nog steeds razend populair. Maar waar de een komt voor het perfecte plaatje, ziet de ander vooral overlast. Wandelpaden veranderen in files, rustzoekers worden opgejaagd door luidruchtige groepen en afval blijft achter in wat ooit ongerepte natuur was.

Tijdsloten als drempel

Om het massatoerisme af te remmen, wil Zuid-Tirol nu ingrijpen. De regio denkt aan tijdsloten en een maximaal aantal bezoekers per dag. Dat is vergelijkbaar met de situatie bij de Pragser Wildsee, waar je alleen nog via een app toegang krijgt binnen een bepaald tijdvak. Dat systeem moet straks op veel meer populaire locaties worden uitgerold.

Regels voor op de berg

Ook in Oostenrijk worden maatregelen genomen. De Alpenvereniging stelt een officiële gedragscode in: tien regels voor netjes en duurzaam gedrag in de bergen. Dat lijkt misschien overdreven, maar de ergernissen stapelen zich op. Te lang douchen in berghutten terwijl water schaars is, afval dat blijft slingeren en wandelaars die voor de zekerheid drie hutten reserveren, maar nergens op komen dagen.

Het gevolg: hutten zitten zogenaamd vol, mensen lopen inkomsten mis en andere reizigers staan voor een dichte deur.

Bewoners nemen zelf maatregelen

Sommige inwoners zijn het zó zat dat ze het heft in eigen handen nemen. In Zuid-Tirol besloten grondeigenaren vorige maand een draaihek te plaatsen richting de Geiselspitzen, een populaire bergtop boven de 3000 meter. Toeristen moesten vijf euro betalen voor toegang, omwonenden konden gratis door.

De autoriteiten vonden dat geen goed idee en grepen in. Toch werd het hek deze week opnieuw in gebruik genomen. Volgens critici willen ook deze landeigenaren simpelweg meeverdienen aan het toerisme waar ze tegelijkertijd zo op mopperen.

Alpen op adem

De discussie over toerisme in de Alpen is niet nieuw. Eerder voerde Zuid-Tirol al een beddenstop in, en er werd gepleit voor autovrije wegen in natuurgebieden. Ondertussen waarschuwen onderzoekers dat gletsjers steeds eerder smelten en dat het kwetsbare ecosysteem onder druk staat.

Volgens het Wereld Natuur Fonds is het tijd om de rem op toerisme te zetten, zeker in een regio waar de gevolgen van klimaatverandering zo zichtbaar zijn. Of toeristen zich laten afschrikken door tijdsloten, gedragscodes of tolpoorten is nog maar de vraag. Maar duidelijk is wel: de Alpen willen even op adem komen.

