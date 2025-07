Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel mensen hebben vliegangst, dit zijn hun manieren om ermee om te gaan

Nederlanders pakken doorgaans massaal het vliegtuig om op vakantie te gaan, maar niet iedereen doet dat met plezier. Een op de vijf heeft vliegangst, wijst onderzoek uit. Sommigen vliegen helemaal niet meer, anderen hebben manieren en rituelen om ermee om te gaan.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 23.000 leden van het Opiniepanel.

Meerdere redenen voor vliegangst

De vliegangst heeft vooral te maken met bang zijn dat het toestel neerstort of dat er iets fout gaat met opstijgen en landen. Maar hoogtevrees, claustrofobie en het gevoel van geen controle hebben, spelen ook een rol. En sommige deelnemers willen niet vliegen uit angst voor lichamelijke klachten als misselijkheid, oorpijn of trombose.

Tot slot kan een nare ervaring uit het verleden meespelen. Ook wat mensen in televisieprogramma’s of op het nieuws zien, maakt indruk. Vooral vlucht MH17 staat op het netvlies gebrand. Het vliegtuig van Malaysia Airlines was onderweg naar Kuala Lumpur, maar werd boven Oekraïne door een raket uit de lucht geschoten. Daarbij kwamen 298 mensen om het leven, onder wie 196 Nederlanders.

✈️ Wat is vliegangst? Vliegangst, ook wel aviofobie genoemd, is een intense angst voor vliegen. Deze angst kan zich op verschillende manieren uiten, van lichte nervositeit tot paniekaanvallen.

Nauwelijks of nooit vliegen

De deelnemers met vliegangst vliegen – niet geheel verrassend – minder. Ruim vier op de tien (43 procent) zegt alleen nog het vliegtuig te pakken als het echt niet anders kan. Bijna een derde (30 procent) vliegt helemaal niet meer. Overigens pakken Nederlanders over het algemeen nog massaal het vliegtuig in plaats van de auto of de trein, ondanks duurder wordende vliegtickets.

Sommigen vinden het niet erg om nooit te vliegen, anderen missen dingen die ze eigenlijk graag zouden doen. Vakantie bijvoorbeeld, of het bezoeken van de familie die in het buitenland woont. Dat laatste is voor sommigen reden om toch te vliegen, en ook door werk of vakantie stappen deelnemers nog met frisse tegenzin in het vliegtuig.

Manieren en rituelen om ermee om te gaan

Er zijn ook panelleden met vliegangst die hebben geleerd om ermee om te gaan, bijvoorbeeld door een speciale vliegcursus of door het nemen van voorgeschreven kalmeringsmiddelen. Eerder schreef Metro over hoe jezelf weer rustig krijgt als je een paniekaanval in het vliegtuig krijgt. Ook bij turbulentie zijn er manieren om kalm te worden.

30 procent van de ondervraagden met vliegangst heeft vaste gewoonten en rituelen, zoals het dragen van oordoppen en het altijd volgen van precies dezelfde stappen, bijvoorbeeld door altijd een bepaalde zitplek te kiezen. Sommigen raken het vliegtuig even aan voordat ze instappen.

