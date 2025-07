Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zomervakanties worden steeds duurder en daardoor mogelijk ook korter

Van de dagelijkse boodschappen tot gas en elektriciteit: het leven wordt steeds duurder. En ook onze vakanties ontkomen hier niet aan. Uit cijfers van het CBS blijkt dat we vorig jaar meer kwijt waren aan een zomervakantie dan voorgaande jaren. Dit weerhoudt ons er niet van om op vakantie te gaan, maar is mogelijk wél de reden dat we steeds korter weggaan.

In 2024 kostte het nog 709 euro per persoon om op vakantie te gaan, twee jaar eerder was dat nog een bedrag van gemiddeld 629 euro. Aan een dag vakantie waren we twee jaar geleden nog 66 euro per dag kwijt, vorig jaar kostte dat al 77 euro. „Het leven is aan alle kanten een stukje duurder geworden”, zegt CBS-onderzoeker Luuk Hovius. „Niet alleen in Nederland is de inflatie voelbaar, maar ook op onze vakantiebestemmingen zijn de prijzen van eten, drinken, recreatie en energie omhooggegaan. Ook daar zijn we niet veilig voor de inflatie.”

Zomervakanties worden duurder

Nederlanders bleken vorig jaar in totaal 15,3 miljard te hebben uitgegeven aan vakanties. Volgens Hovius is de vakantiebestemming wel allesbepalend voor hoeveel er wordt uitgegeven én hoeveel de prijzen zijn gestegen. „Maar het is overal wel duurder geworden.” Opvallend genoeg weerhouden de stijgende prijzen Nederlanders er niet van om minder vaak weg te gaan. Wel zijn de vakanties iets korter geworden. „De afgelopen jaren werd op vakantie gaan duurder. We zijn niet minder op vakantie gegaan, maar de duur van de vakantie is wél afgenomen. Dat kan zeker met elkaar te maken hebben”, aldus de onderzoeker.

Geen verre bestemmingen

In 2022 en 2023 lag het aantal overnachtingen in de zomerperiode nog op 184 miljoen, vorig jaar was dat al gedaald naar 177 miljoen. Heel ver blijken we niet te reizen: Frankrijk blijkt de populairste vakantiebestemming te zijn, gevolgd door Duitsland. In 2003 waren de rollen nog omgedraaid en won Duitsland het aan populariteit. Eerder bleek ook al dat we steeds vaker een vakantie in eigen land verkiezen boven een vakantie in het buitenland.

