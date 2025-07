Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Reisadvies Thailand en Cambodja aangepast naar rood: ‘Het is er te gevaarlijk’

Mensen die een vakantie naar Thailand of Cambodja gepland hebben staan, moeten er rekening mee houden dat hun vlucht geannuleerd kan worden. Ook wordt reizigers sterk afgeraden om naar het grensgebied tussen Thailand en Cambodja te reizen. Vanwege het escalerende conflict tussen de buurlanden is het er niet langer veilig en is het reisadvies aangepast naar rood.

Het ministerie van Buitenlandse zaken benadrukt met klem dat het niet verstandig is om naar het grensgebied af te reizen. „Wat uw situatie ook is: reis niet naar gebieden met kleurcode rood. Het is er te gevaarlijk. De Nederlandse ambassade kan u niet helpen als u in de problemen komt”, aldus het ministerie. „Reist u met het vliegtuig van Thailand naar Cambodja? Houd er rekening mee dat uw vlucht geannuleerd kan worden.” Reizigers krijgen het advies om van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te blijven, bijvoorbeeld door het nieuws te volgen. „Of vraag informatie bij uw hotel.”

Je kunt reizen naar het land of gebied.

Je kunt reizen naar het land of gebied, maar let wel op: er zijn bijzondere veiligheidsrisico’s.

Reis alleen naar het land of gebied als dit noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor de uitvaart van een familielid of als je er dringend heen moet vanwege werk. Het is niet veilig om er op vakantie te gaan. De Nederlandse ambassade kan je minder goed helpen als je in de problemen komt.

Wat je situatie ook is: reis niet naar het land of gebied. Het is er te gevaarlijk. De Nederlandse ambassade kan je niet helpen als je in de problemen komt.

Waarom is reisadvies Thailand en Cambodja aangepast naar rood?

In het grensgebied tussen de twee landen is een hevig gewapend conflict tussen het Thaise en Cambodjaanse leger uitgebroken. Volgens Thaise autoriteiten zijn gisteren bij gevechten al zeker twaalf doden en tientallen gewonden gevallen. Thailand gaat alle posten op de grens met Cambodja sluiten. Ook zijn er al tienduizenden mensen uit het gebied geëvacueerd. De landen beschuldigen elkaar ervan als eerste te hebben geschoten. De spanningen tussen de buurlanden hebben te maken meteen langdurig conflict rondom de duizend jaar oude hindoeïstische tempel van Preah Vihear in het grensgebied. Beide partijen maken aanspraak op het tempelgebied.

De Thaise interim-premier Phumtham Wechayachai waarschuwt vandaag dat het conflict aan de grens kan leiden tot een oorlog met Cambodja. „We hebben geprobeerd een compromis te vinden, omdat we buren zijn”, zo sprak hij tegen journalisten. „Als de situatie verslechtert, kan het uitmonden in een oorlog, ook al blijft het voorlopig beperkt tot confrontaties.”

Wat kan er gebeuren als je toch gaat?

Een reisadvies is niet bindend: dat betekent dat het je eigen verantwoordelijkheid is of je het advies wel of niet opvolgt. Je bepaalt zelf of je je reis laat doorgaan. Het is echter wel belangrijk om je te realiseren dat je zelf verantwoordelijk bent voor je veiligheid. Als je in het buitenland in de problemen komt, dan kan de Nederlandse ambassade je helpen. Maar als je naar landen of gebieden afreist met kleurcode oranje of rood, ben je in gevaarlijke situaties geheel op jezelf aangewezen.

