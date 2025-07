Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Beveiligingsexpert waarschuwt voor gevaarlijke vakantiefoto: ‘Je kunt je hele vakantie kwijtraken’

Je vakantie op social media vastleggen is tegenwoordig doodnormaal. Of het nu gaat om een kiekje vanaf het vliegveld of een foto op het strand: we doen het bijna allemaal. Helaas blijken we soms iets té veel te delen en dat kan nare gevolgen hebben, zo waarschuwen beveiligingsexperts.

Veel mensen laten graag hun vakantiebestemming aan hun volgers zien en delen daarbij een foto van hun boardingpass, oftewel hun instapkaart. Hier prijkt echter niet alleen de bestemming op, maar ook veel persoonlijke gegevens. En dat maakt het een gevaarlijke vakantiefoto. Criminelen kunnen namelijk met de gegevens aan de haal gaan en dat kan vervelende consequenties hebben.

Gevaarlijke vakantiefoto van boardingpass

Zo bevat elke boardingpass een Passenger Name Record (PNR). Dat is een uniek reserveringsnummer dat zichtbaar is in de barcode. Met dit nummer en je achternaam kan een hacker zo bij je boekingsinformatie komen, en daar staan veel persoonlijke gegevens. Denk bijvoorbeeld je volledige naam, woonadres, telefoonnummer, e-mailadres en contactgegevens voor noodgevallen. Zodra criminelen toegang hebben tot deze gegevens, kun je het slachtoffer worden van identiteitsfraude. Criminelen kunnen bijvoorbeeld een nieuwe rekening in je naam openen of online aankopen onder jouw naam doen.

En blijkbaar zijn er ook criminelen actief die graag een ‘lolletje’ hebben met de boardingpassen. Zo zijn er situaties bekend waarin mensen er na het delen van hun boardingpass ineens achterkomen dat hun vlucht last minute geannuleerd is, terwijl ze dit niet zelf hebben gedaan. Of ze komen erachter dat ze ineens heel andere plaatsen in het vliegtuig hebben. Het gevaar zit ‘m overigens niet alleen in het delen van een foto van je boardingpass op social media, maar ook in het laten slingeren van je boardingpas nadat je deze niet meer nodig hebt. Zorg er daarom voor dat je je boardingpas na gebruik verscheurt en netjes weggooit.

Vakantie kwijtraken

„Het is echt een serieus probleem met gegevensbescherming”, zo legt juridisch expert Adam Douglas aan Travel+Leisure uit. „Als je identiteitsbewijs of reisaccount volledig wordt gehackt, dan kun je je vakantie kwijtraken of een hoge rekening voorgeschoteld krijgen.”

