Vliegtuigstand uit tijdens vlucht? Dat kan een duur grapje worden

Europeanen mogen vanaf 15 juni 2017 in principe onbeperkt zonder extra kosten mobiel bellen en internetten in andere EU-landen. Het is wel zo dat als een klant veel meer roamt dan zijn thuiscontract toelaat, de kosten worden doorberekend. In 2021 is overeengekomen dat gratis roaming binnen de EU nog minstens tien jaar standhoudt.

Buiten de EU is oplettendheid geboden. Een internationale provider waarschuwde eerder voor verbogen kosten. Dit zijn kosten die ontstaan door bijvoorbeeld het automatisch inschakelen van data of het overschakelen naar een lokaal netwerk zonder dat de gebruiker hier actief voor kiest.