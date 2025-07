Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vliegticket wordt mogelijk 120 euro duurder: dit is waarom en wanneer

Op vakantie met het vliegtuig? Dan kan je vliegticket binnenkort een stuk duurder uitvallen. Niet vanwege de luchtvaartmaatschappij of inflatie, maar door een nieuwe wereldwijde heffing die in de maak is. Het doel is om rijke landen te laten meebetalen aan klimaatschade in armere landen. De opbrengst: meer dan 100 miljard euro per jaar voor klimaat- en ontwikkelingshulp.

Als het plan wordt ingevoerd, kunnen vliegtickets tussen de 10 en 120 euro duurder worden, afhankelijk van de bestemming en de klasse waarin je reist. Een tik op je portemonnee dus, maar volgens voorstanders ook een broodnodige stap in een eerlijkere klimaatverdeling.

Wat ga je extra betalen voor je vliegticket?

Voor een economyticket binnen Europa of op een korte afstand komt een heffing van 10 euro, terwijl een businessclassticket op dezelfde route 20 euro extra kost. Voor langeafstandsvluchten stijgt dat bedrag naar 30 euro in economy en 120 euro in businessclass. Bij privéjets geldt een aparte, aanzienlijk hogere regeling. Die kan namelijk oplopen tot duizenden euro’s per passagier.

De prijzen van vliegtickets blijven maar stijgen. Toch nemen Nederlanders nog steeds massaal het vliegtuig, schreef Metro onlangs. Wil je (het milieu) besparen door de trein te pakken? Dan ben je niet altijd goedkoper uit. Treintickets zijn in sommige gevallen duurder dan vliegtickets. Dat ligt hieraan, vertelde Metro eerder deze maand.

Waarom deze heffing?

Vliegen is één van de meest vervuilende vormen van transport. Toch blijft het relatief goedkoop, onder meer omdat kerosine wereldwijd nauwelijks wordt belast. Ondertussen zorgt de luchtvaart voor ruim 2 procent van de wereldwijde CO₂-uitstoot, waarbij slechts een klein deel van de wereldbevolking verantwoordelijk is voor het grootste aandeel.

Het idee achter de heffing is simpel: de vervuiler betaalt. De opbrengst gaat naar ontwikkelingslanden die het zwaarst worden getroffen door klimaatverandering, bijvoorbeeld door droogte, overstromingen of hittegolven, iets waar jongeren zich weinig druk om lijken te maken.

Wanneer gaat dit in?

Of en wanneer deze regeling er komt is nog niet duidelijk. De plannen worden besproken in aanloop naar de klimaattop COP30 in november 2025 in Brazilië. Landen als Frankrijk, Kenia en Barbados trekken de kar, en ook binnen de EU wordt erover gesproken. Frankrijk heeft zelfs al hogere vliegbelastingen ingevoerd.

Of en wanneer Nederland meedoet, is ook nog onduidelijk, maar de kans bestaat dat we binnen een paar jaar een vergelijkbare heffing gaan terugzien op ons vliegticket.

Voorstanders genoeg

Uit peilingen van Oxfam en Greenpeace in 13 landen blijkt dat driekwart van de mensen voorstander is van extra belasting op vliegen, zolang die vooral de rijkere en veelvliegende reizigers treft. Acht op de tien ondervraagden vinden bovendien dat ook olie- en gasbedrijven zwaarder belast moeten worden.

Wat betekent dit voor jouw vliegticket?

Als je één keer per jaar een vakantie boekt binnen Europa, betaal je straks mogelijk 10 euro extra. Geen wereldschokkend bedrag. Maar vlieg je vaak of boek je luxe tickets naar verre bestemmingen, dan loopt het snel op. Voor de gemiddelde reiziger blijft het dus behapbaar.

Het liefst haal je alles uit je vakantie en kom je zo ontspannen mogelijk thuis. Hoe doe je dat het beste?

Vorige Volgende

Reacties