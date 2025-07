Deel dit artikel: Share App Mail Pin

‘Vliegschaamte is hypocriet, het is net als een bordje vlees een taboe’

We vliegen ons sinds enkele tientallen jaren helemaal het rambam, maar ondertussen is ook het woord vliegschaamte in ons woordenboek beland. Klopt daar ergens iets niet? In Nieuws van de Dag werd er op tv over gesproken.

Is het heel raar dat we zo vaak naar verre oorden vliegen? Nee, dat ook weer niet. Nog maar een halve eeuw geleden moest je daar keihard voor sparen. Nu stappen we veel gemakkelijker in het vliegtuig en vaak meerdere keren per jaar. Metro schreef eerder deze week nog over de prijzen: vliegen is vaak goedkoper dan de trein nemen. Dus waarom zou je die trein pakken en er ook nog eens veel langer over doen? Er bestaat zelfs een lijst met tips om aan goedkope vluchten te komen.

En toch is het er: vliegschaamte.

Miljoenen reizigers én vliegschaamte

„Schiphol barst deze zomer weer uit z’n voegen”, zegt presentator Art Rooijakkers in Nieuws van de Dag op SBS6 (zie de video hierboven). „5,8 miljoen reizigers zullen de paspoortcontrole op de luchthaven passeren. We vliegen meer dan ooit, maar tegelijkertijd neemt de zogeheten vliegschaamte ook toe.”

💸 Schiphol investeert enorm Luchthaven Schiphol verwacht dat het aantal reizigers de komende tien jaar met 25 procent zal groeien. Het investeert daarom een bedrag van 10 miljard (!) euro, schreef De Telegraaf vanmorgen. Schiphol is bezig met peperdure verbouwingen, die de luchtvaartmaatschappijen flink op kosten jagen. De afgelopen tijd werd de ruimte achter de securitycontrole van het zogeheten ‘Schengen-gebied’ onder handen genomen. De kosten: 200 miljoen euro voor 25 procent meer ruimte, in totaal 5000 vierkante meters, die voor een groot deel wordt ingenomen door een zaak waar je kunt winkelen voor belastingvrije prijzen.

Opiniemaker Aylin Bilic vertelt in de Nieuws van de Dag-studio de vliegschaamte maar hypocriet te vinden. Bilic ziet ook dat we veel vaker vliegen dan voorheen. Meer dan vorig jaar en meer dan voor corona. „Tegelijkertijd is het eigenlijk net als met een bordje vlees. Het is in de ogen van sommigen bijna taboe om te vliegen.”

‘Juist de mensen die lekker naar Thailand vliegen’

Maar wie hebben die vliegschaamte dan? Bilic: „Als je doorvraagt zijn het juist die mensen die lekker naar Thailand vliegen. Jongens onder de 30, hoger opgeleid, net in de tweede baan, die even een verjaardag vieren in Barcelona en dan weer naar Rome vliegen. Het kan natuurlijk allemaal, ik heb het in mijn eigen tijd ook meegemaakt. Het is niet zo dat ik het ze kwalijk neem, maar dan is het ook wel goed om niet te zeggen: ‘Jij mag niet vliegen’, als jezelf naar Thailand gaat.”

Wil je weten welke politieke voorkeuren het minst en het meest (al dan niet met vliegschaamte) op het vliegtuig stappen? Bekijk dan de video.

En wil je het reilen en zeilen achter de schermen op Schiphol, met al die miljoenen reizigers eens zien: dan tipt Metro je de twee Videoland-seizoenen van Schiphol Airport.

Vorige Volgende

Reacties