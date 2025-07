Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Op reis? Pas op met aanvragen visum, door fraudeurs al 32.000 euro buitgemaakt

Mensen die een tripje maken naar het Verenigd Koninkrijk, zijn sinds april verplicht om een ETA aan te vragen. Het aantal ETA-aanvragen is hierdoor flink gestegen en daar spelen criminelen slim op in: de Fraudehelpdesk heeft dit jaar tien keer zoveel meldingen gekregen van visumfraude als vorig jaar. Maar hoe herken je visumfraude?

Als je een reis maakt naar het Verenigd Koninkrijk, ben je sinds kort verplicht om een Eletronic Travel Authorisation (ETA) aan te vragen. Dat is een elektronische reistoestemming voor reizigers die naar het Verenigd Koninkrijk willen reizen, maar geen visum nodig hebben. Je kunt de ETA online aanvragen, waarna deze elektronisch aan je paspoort gekoppeld wordt en geldig is voor meerdere reizen binnen een bepaalde periode.

Visumfraude: waar gaat het vaak mis?

Ook als je naar de Verenigde Staten wil reizen, heb je elektronische reistoestemming nodig. Je moet dan een Electronic System for Travel Authorization (ESTA) aanvragen. Hiermee kun je zonder visum naar de VS reizen voor toeristische of zakelijke doeleinden voor een periode van maximaal 90 dagen. Ook deze reistoestemming vraag je online aan en juist daar gaat het vaak mis.

„Veel mensen typen relatief achteloos in op Google: ‘Visum voor Engeland’, en klikken dan op de bovenste link. Maar dat kan zomaar een gesponsorde website zijn die véél hogere bedragen vraagt dan normaal of zelfs een keiharde scam is en helemaal geen visum opstuurt”, zo vertelt visum-expert Hilde Cevaal aan De Telegraaf.

Stijging in meldingen van visumfraude

Dat veel mensen hier de dupe van zijn, blijkt wel uit het feit dat de Fraudehelpdesk een flinke stijging ziet in het aantal meldingen van visumfraude. En dan met name van mensen die een ETA hebben aangevraagd. Van honderden slachtoffers is dit jaar al ruim 32.000 euro buitgemaakt.

Veel slachtoffers geven aan dat ze na de aanvraag terecht komen bij een tussenpartij, die een hoger bedrag vraagt voor het visum/ETA dan wanneer het via de overheid wordt aangevraagd. Ook wordt regelmatig gevraagd om het delen van persoonlijke gegevens, zoals bijvoorbeeld een identiteitsbewijs. Deze gegevens moeten soms per mail worden doorgegeven.

Hoe voorkom je visumfraude?

Bij sommige mensen komt er inderdaad een visum binnen die geldig blijkt te zijn, maar daar stond dan wel een forse betaling tegenover. Er zijn echter ook mensen die een aanvraag doen en betalen, maar vervolgens geen visum of ETA ontvangen. Mocht je een ETA of ander soort visum nodig hebben, is het dan ook belangrijk om goed te checken of de site waarop je aanvraagt betrouwbaar is.

Je kunt het beste naar de website NederlandWereldwijd gaan, hier kun je in de zoekbalk je reisbestemming intypen, waarna je allerlei belangrijke reisinformatie over het land krijgt te zien. Je krijgt dan ook een officiële website te zien waarop je het visum moet aanvragen. Zo weet je in ieder geval zeker dat je het via de juiste instantie aanvraagt en dat je niet wordt opgelicht.

Mocht je onverhoopt toch gevoelige gegevens hebben doorgegeven of twijfelen over een betaling, is het belangrijk dat je contact opneemt met de Fraudehelpdesk.

