Er zijn vier type koffer-inpakkers en ‘we’ maken er een hele wetenschap van

Ben jij zo’n type dat bij je koffer inpakken drie weken van tevoren een lijstje klaar hebt? Of prop je die koffer een uur voor afreizen vol, hopend dat je niets vergeten bent? In Nederland kennen we vier types ‘koffer-inpakkers’ en ja, velen van ons maken er een hele wetenschap van.

Als we op vakantie gaan, boeken we als Nederlanders best vaak last minute. Als het om onze koffer inpakken gaat, zijn we echter – gemiddeld genomen dan – allesbehalve impulsief. Uit een enquête onder zo’n 1500 reizigers van VakantieDiscounter, blijkt dat lijstjes, slimme trucjes en strategisch wegen vaste prik zijn. Van sokken in schoenen tot oprolmethodes: de Hollandse vakantieganger pakt z’n koffer met militaire precisie in.

Koffer inpakken met een plan

Nederlanders pakken over het algemeen goed voorbereid in, al vinden we regels rond de bagage bij een vliegreis ook best ingewikkeld. 92 procent checkt van tevoren hoeveel kilo je mag meenemen en 87 procent weegt de bagage thuis. Dit om onnodige kosten op het vliegveld te voorkomen natuurlijk, want extra kilo’s betekenen extra duiten. Een kleine groep (3 procent) laat het aan het toeval over. Wie weet onder het mom van ‘een vakantie moet avontuurlijk zijn’.

🛄 Koffer inpakken: alleen handbage of 'combi'? Driekwart van de Nederlandse vakantiegangers neemt een combinatie van handbagage en ruimbagage mee. 7 procent checkt meer dan 20 kilo in, terwijl 17 procent alleen met een handbagage-trolley reist. Vooral jongeren tussen de 26 en 35 jaar reizen licht: bijna één op de drie neemt alleen handbagage mee. Ouderen pakken juist zwaarder.

Om de ruimte in de koffer zo slim mogelijk te benutten, gebruikt circa twee derde van de respondenten van het onderzoek handige trucjes. De populairste truc die wordt genoemd is het oprollen van kleding. Dat wordt door meer dan een derde van mensen die hun koffer inpakken genoemd. 23 procent is creatief met sokken en ondergoed: we proppen ze in schoenen om ruimte in de koffer te winnen.

22 procent trekt de zwaarste kledingstukken aan tijdens de vliegreis om het gewicht van de koffer te beperken. Toch doet niet iedereen mee: bijna een derde van de mensen gaf aan geen enkel inpaktrucje te gebruiken: kleding gaat ‘gewoon’ in de koffer en vol is vol (en anders gaan we wel op de koffer zitten om hem dicht te krijgen).

Lijstjesmakers en last-minute-inpakkers

We kennen in ons land vier types als het om onze koffer inpakken gaat. In het overzicht hierboven kun je jezelf opzoeken. Laura Vlaanderen van VakantieDiscounter daarover: „Iedereen heeft een eigen methode, maar de meeste mensen pakken heel gestructureerd in.”

De reisaanbieder ziet lijstjesmakers (44 procent), last-minute-inpakkers (35 procent), wat-als-pakkers/scenario-pakkers (14 procent) en minimalisten (10 procent). Het verschil tussen mannen en vrouwen is behoorlijk. Mannen doen het koffer inpakken vaker op het laatste moment of nemen zo min mogelijk mee. Vrouwen plannen liever: 45 procent maakt een lijstje en 18 procent denkt in scenario’s. De laatste groep zorgt er voor dat bij elke situatie en gelegenheid de juiste spullen in de koffer zitten. Vlaanderen: „Inpakken is bijna een karaktertest en wordt verheven tot een soort sport: strategisch inpakken, onder het maximaal toegestane gewicht blijven, en toch niets vergeten. De gemiddelde vakantieganger weet wat hij doet.”

Het liefst haal je alles uit je vakantie en kom je zo ontspannen mogelijk thuis. Hoe doe je dat het beste?

