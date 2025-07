Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo gebruiken oplichters je vakantie om je te neppen (en zo voorkom je het)

Als er iets is waar we altijd massaal naartoe leven, dan is het wel een vakantie. Hoe zuur is het dan als je op je vakantiebestemming aankomt, en het geboekte vakantiehuisje of hotel helemaal niet blijkt te bestaan? Fraude rondom vakanties komt steeds vaker voor, daarom hier tips om te voorkomen dat je slachtoffer wordt.

Elk jaar krijgt de Fraudehelpdesk weer meldingen binnen van Nederlandse vakantiegangers die een vakantieaccommodatie hebben geboekt die helemaal niet blijkt te bestaan. Oplichters maken vervalste websites en/of advertenties op bekende platformen, waar ze vakantiereizen en vakantiewoningen voor vaak een prikkie aanbieden. Er worden vaak kortingen gegeven die te mooi lijken om waar te zijn, en in de meeste gevallen is dit ook het geval: eenmaal op de bestemming komen veel mensen erachter dat de accommodatie helemaal niet bestaat. Of de ‘gehuurde’ woning blijkt wel te bestaan, maar ziet er totaal anders uit dan op de website of wordt gewoon bewoond.

Vakantiefraude voorkomen

Tijdens het boeken van zo’n vakantie zijn mensen zich van geen kwaad bewust. De accommodatie lijkt geweldig, de website of advertentie ziet er betrouwbaar uit en het betalen van een voorschot of het betalen van het gehele bedrag in één keer is tegenwoordig heel normaal. Vandaar dat veel mensen erin trappen. Toch zijn er een aantal belangrijke signalen die je tijdens het boeken al kunt opmerken en die op fraude kunnen wijzen:

Als de prijs te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dit in de meeste gevallen ook zo. Wees dus extra alert als er forse kortingen worden geboden.

Wordt er om een borg of aanbetaling gevraagd via een geldkantoor als Western Union of Moneygram? Dan is het belangrijk dat je géén geld overmaakt.

Is de site waarop je boekt nog niet zo lang in de lucht? Dan kan het zomaar om fraude gaan. Criminelen maken vaak gebruik van tijdelijke websites. Via whois.com kun je zien hoe lang een website al bestaat.

Boek nooit als er geen algemene voorwaarden op de site staan.

Handige checklist tijdens het boeken

Daarnaast helpt het om tijdens het boeken een checklist erbij te houden met een aantal belangrijke punten. Voordat je overgaat tot het boeken, kun je deze dingen maar beter controleren:

Staan alle gegevens van de verhuurder en woning/hotel op de website? Denk aan de naam, het adres, telefoonnummer, e-mailadres, btw-nummer of registratienummer. Als deze er niet staan, moet je niet boeken.

Check of de reisorganisatie/het bemiddelingsbureau is aangesloten bij de ANVR, garantiefonds SGR of bijvoorbeeld de geschillencommissie Thuiswinkel. Vertrouw hierbij niet op het logo dat op de website staat, maar controleer het op de website van het fonds zelf of het is aangesloten.

Haal wat foto’s van de accommodatie door Google Afbeeldingen of Yandex, zo kun je zien of het om originele foto’s gaat of dat de foto’s van andere website afkomstig zijn.

Check of het adres van de accommodatie daadwerkelijk bestaat. Hiervoor kun je op Google Maps kijken. Zo kun je ook meteen zien of het huis of hotel overeenkomt met de foto’s.

Verstuur nooit een kopie van je ID-bewijs zonder je BSN te blurren en te vermelden op de kopie dat het om een kopie gaat. Maak bijvoorbeeld gebruik van de KopieID-app.

Beveilig al je onlineaccounts met 2FA. Dit is een dubbele check zoals ook bijvoorbeeld bij de bank gebeurt. Je moet dan of via een app of via een sms-code je inlog bevestigen. Zo voorkom je dat iemand onopgemerkt op je account kan inloggen.

